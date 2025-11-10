הצעת החוק להטלת עונש מוות למחבלים צפויה לעלות היום (שני) להצבעה במליאת הכנסת, אך נראה כי אין לה תמיכה גורפת בקרב סיעות הקואליציה.

בדגל התורה הודיעו כי יתנגדו להצעה. זאת לאחר שהרב דב לנדו, מנהיגה הרוחני של הסיעה, הורה אמש לחברי הכנסת להצביע נגד החוק.

בין הנימוקים של הרב לנדו: "יש כאן חשש רודף, כי אם הערבים בכל העולם יראו שאנחנו עושים דבר כזה, זה יכול לגרום שפיכות דמים. הרי בכל מקרה אין סיכוי שבית משפט יאשר עונש מוות, ולכן זו התגרות לשמה".

באגודת ישראל צפויים חברי הכנסת להיעדר מההצבעה ובסיעת ש"ס טרם התקבלה החלטה סופית כיצד ינהגו חברי הכנסת בהצבעה, והנושא נמצא בדיונים פנימיים.

יו"ר עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, הגיב: "לצערי הרב, גפני שוב בחר בברית הותיקה שלו עם טיבי. הפזילה הקבועה של גפני לשמאל, היא בניגוד לעמדת בוחריו שנרדפים בידי השמאל. עונש מוות למחבלים יעשה צדק והרתעה גם למשפחות חרדים שנרצחו בפיגועים, ואני מצפה מכל חברי הכנסת החרדים לתמוך בחוק הזה שמציל חיים, ולא להאמין להבטחות השווא של השמאל והמפלגות הערביות".

פורום "בוחרים בחיים", המאגד מאות משפחות שכולות ונפגעי טרור, שיגר מכתב חריף לחברי הכנסת של סיעת יהדות התורה, בדרישה שלא יצביעו נגד הצעת החוק לעונש מוות למחבלים.

המשפחות הזכירו את תמיכת חברי הכנסת בשחרור המחבלים וציינו כי החוק הוא עבורן "תחילתו של תיקון וקצה של נחמה". לדבריהן, "חוק זה אינו רק עניין של צדק, הוא חוק הצלת חיים. הוא ירתיע מחבלים פוטנציאליים, ימנע את שחרורם בעסקאות עתידיות, ויבטיח שדם יקירינו לא נשפך לשווא".

את החוק מקדמת סיעת עוצמה יהודית בראשות השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ובתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הצעת החוק קובעת כי מחבל שרצח אזרח ישראלי ממניע של גזענות או עוינות כלפי ציבור, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו - דינו מיתה, ועונש זה בלבד.

בנוסף, ההצעה משנה את הדין כך שניתן יהיה לגזור עונש מוות בבית משפט צבאי ברוב רגיל של השופטים, ולא פה אחד. כמו כן, לא ניתן יהיה להקל בעונשו של מי שנגזר עליו עונש מוות בגזר דין סופי.

מתאם השבויים והנעדרים, תא"ל במיל' גל הירש, הודיע במהלך הדיון שנערך בשבוע שעבר כי ראש הממשלה תומך בחוק.

"אנחנו נמצאים במציאות שונה כיום ועל כן ההתנגדות שהייתה לי בדיון הקודם מתייתרת. ראש הממשלה בעד הצעת החוק. אני רואה בהצעה הזו כלי בארגז הכלים שמאפשר לנו במלחמה בטרור ובשחרור חטופים. אני מבקש שתעמוד למתאם השבויים והנעדרים והשירות החשאיים הזכות לפנות לבית המשפט ולהגיש להם דו"ח חסוי לפני קבלת החלטה".