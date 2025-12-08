השר בן גביר במענה לאמא שכולה ערוץ כנסת

הוועדה לביטחון לאומי, בראשות ח"כ צביקה פוגל, מקיימת היום (שני) דיון נוסף בהצעת החוק לעונש מוות למחבלים שהגישה ח"כ לימור סון הר מלך.

חברי הכנסת של עוצמה יהודית הגיעו לאולם הוועדה כשהם עונדים סיכה בצורת חבל תלייה, שלדבריהם מהווה מסר ברור לכך ש"המחבלים בני מוות".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בשיחה לערוץ 7, "כל גורמי המקצוע אומרים - החוק הזה יחזק את ההרתעה וימנע פיגועים. הסיכה הזו שאנו עונדים על החליפות שלנו, היא סמל לכך שצריך להמשיך לחוקק את החוק, ולהעבירו כמה שיותר מהר בקריאה שניה ושלישית. לא נפסיק לעבוד ולפעול, עד שכך יקרה".

בדיון עצמו התייחס בן גביר לדיווחים שונים ואמר, "הבוקר ראיתי שפורסם שבזמן של איתמר בן גביר מתו 110 מחבלים, הם אמרו שלא היה דבר כזה מתחילת קום המדינה. כמובן שהם באים חולים או מתו מכל מיני פציעות, הם באו ממלחמה. אבל, אני על דבר אחד לא מתכוון להתנצל, הורדנו את כל הקייטנה שהייתה כאן, אחרי עשרות שנים של הפקרות, הטיולים בחצר, המרמלדות, התפריט כיד המלך, הלחמים, הטיפולים האסתטיים".

הדיון על ההצעה הפך לעימות ישיר בין השר בן גביר לבין יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, פרופ' חגי לוין, שאמר, "אנחנו מתנגדים לחוק עונש מוות". השר השיב לו, "מה אתם קשורים? מה קשור מוות של מחבל אליכם?"

פרופ' לוין ציין כי "זה יגרום טראומה לציבור", ועל כך השיב בן גביר, "הטראומה של משפחות שנרצחו זה לא חשוב? מי מממן אתכם? הייתי שולל לך את תעודת הפרופסור עכשיו".

בהמשך אמר פרופ' לוין, "ההצעה הזו תזיק לבריאות הציבור בישראל", ובן גביר הגיב, "זה יפגע בבריאות הציבור של מחבלים. אתם מביישים את ציבור הרופאים בישראל".

ח"כ לימור סון הר מלך השתתפה בעימות ושאלה את פרופ' לוין, "אתה גורם ביטחוני שאתה מביע דעה?" השר בן גביר הוסיף, "אם הייתי שר הבריאות הייתי מזמין אותך לשימוע. מה ההעמדה שלך לגבי עונש מוות לאייכמן? מה זה ההזיה הזו? אתה לא רוצה לתת תשובה ואתה מסמיק".

פרופ' לוין סיכם, "אנחנו לא מדינה של לפני 50 שנה. התקדמנו".

מעקרונות חוק עונש מוות למחבלים שפורסמו עולה כי החוק יחול רק על רצח יהודים, העונש יוטל ברוב רגיל - ויבוצע באמצעות זריקת רעל - ללא זכות ערעור. גזר הדין יבוצע תוך 90 יום על ידי שירות בתי הסוהר

החוק זכה לתמיכה לא רק ממפלגות בקואליציה אלא גם ממפלגת ישראל ביתנו.

בין היתר נכתב כי "מדובר בחוק בעל חשיבות הרתעתית הצופה פני עתיד. החוק חייב להיות בר יישום. אין אנו מחוקקים אות מתה, בבחינת 'הצהרת חוק'. החוק יקבע כי כל מי שרוצח יהודי רק בשל היותו יהודי לרבות מתכנן או משלח דינו מוות בלבד. העונש יוטל ברוב רגיל, ללא שיקול דעת, ללא יכולת לערער על סוג העונש, ללא יכולת להמתיק את העונש באמצעות עסקה או באמצעות חנינה (בכפוף לדין הקיים)".

עוד נכתב: "על מנת למנוע כל אפשרות להתחמק מביצוע גזר הדין החוק יקבע במפורש כי גזר הדין יבוצע תוך 90 יום מעת היותו חלוט. גזר הדין יבוצע על ידי שירות בתי הסוהר ובאמצעות זריקת רעל (תוך התאמת הדין הקיים בנושא)".

עם זאת, ההערכה היא, שאם יחוקק החוק באופן המוצע יהיה קשה מאוד להגן עליו מפני עתירות בבג"ץ.