יו"ר רע"מ ח"כ מנסור עבאס נטש ראיון עם העיתונאים אסף ליברמן וסולימן מסוואדה לאחר שסירב לענות לשאלה האם הוא תומך בפירוק ארגון הטרור חמאס.

במהלך הראיון נשאל עבאס מספר פעמים אם "חמאס צריך להיות מושמד?". הוא סירב להשיב, ובתגובה להפצרות המראיינים השיב, "אני לא בחקירה".

לאחר דין ודברים מתוח בין הצדדים, עבאס סיים את הראיון באופן חד-צדדי ונטש את השיחה.

לאחר הראיון פרסם עבאס הודעת הבהרה: "‏מי שהקשיב לי ברשת ב שמע אותי נותן תשובות ברורות לגבי היום שאחרי ברצועת עזה. אמרתי שהתוכנית שלנו תואמת את תוכנית הנשיא טראמפ".

"דברתי על רצוננו שתהיה מציאות שלטונית וביטחונית חדשה בתוך רצועת עזה, דברתי על כוח בינלאומי שיחליף את השלטון בתוך רצועת עזה, דברתי על כוחות פלסטינים שיוכשרו בהמשך לשלוט בתוך רצועת עזה ודיברתי על הצורך להגיע להסדר שלום ופיוס בין שני העמים. מי שמצפה שאדבר כמו בן גביר וסמוטריץ' הוא טועה".