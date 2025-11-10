טלי גוטליב על המפכ"ל ערוץ 7

חברת הכנסת טלי גוטליב לא חוזרת בה מהביקורת החריפה שהטיחה במפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, אותו כינתה "אידיוט" - ומסבירה את דבריה בראיון לערוץ 7.

כשנשאלה האם אכן המפכ"ל "אידיוט", השיבה: "כן. באופן שבו הוא מתנהל, הוא מפגין אידיוטיות בהבנת החוק. כי עד לרגע הזה ממש - אין החלטה שנתנה צו מניעה על המינוי של השופט קולה. אז אם אתה לא יודע לפרש החלטות, אתה לא יכול להיות מפכ"ל".

לטענתה, מעבר לחוסר הבנה משפטית, המפכ"ל מתנהל באופן בעייתי גם ביחס להתנהלות סביב נושא חקירתה של היועמ"שית בהרב מיארה שקשורה לדבריה בפרשת שדה תימן. "שלחתי לך סרטון ואמרתי שיש חשד סביר נגד מיארה שמחייבת חקירה באזהרה או לפחות תשאול".

גוטליב טענה לקשר פסול לכאורה בין המפכ"ל לבין בהרב מיארה, ואף רמזה לטיוח של פרשות אחרות: "אתה עוטף אותה? אתה חבר שלה? או שאתה מסתיר ממני משהו".

היא תהתה: "מה אתה אומר על התיק של הבן של מיארה שלא העמידו אותו לדין? יד רוחצת יד?"

בהתייחס להחלטה שלא להעביר את תיק החקירה לשופט בדימוס אשר קולה, אמרה: "נגיד אני אבין את ההחלטה ההזויה שלך - למה אתה לא מזמין את מיארה לחקירה?".