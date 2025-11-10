הזמר יוני גנוט הוציא שיר חדש ומרגש לזכרו של סרן הדר גולדין הי"ד שהושב לישראל לאחר 11 שנים במנהרות חמאס.

הקליפ, שעלה לרשת ב-10 בנובמבר 2025, נושא את השם "הדר שירת קודש", ונכתב בהשראת "לחשי ההוויה" של הרב קוק. המילים עובדו יחד עם עדנה סרוסי, ארוסתו לשעבר של הדר, והלחן נכתב על ידי גנוט עצמו.

"בע"ה, אחרי יותר מ-11 שנים, במקום לשיר בחופתו... לפחות נלווה אותו למנוחת עולמים בשירת הדר קודש", כתב גנוט בצירוף לפרסום הקליפ.

בביצוע המוזיקלי משתתפים גנוט בשירה, איתי זנגי בגיטרות, חצוצרות, הפקה מוזיקלית והקלטה, בני וילנר בקלידים ויניב כהן בתופים.