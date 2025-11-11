לאחר פגישתו עם נשיא ארצות הברית בבית הלבן, התראיין נשיא סוריה אחמד א-שרע הלילה (שלישי) לרשת "פוקס ניוז" והבהיר כי דמשק אינה מתכוונת בשלב זה להיכנס למו"מ ישיר עם ישראל על הצטרפות להסכמי אברהם. עם זאת, הוא ציין כי האפשרות לכך אינה נשללת לחלוטין.

"המצב בסוריה שונה ממצבן של המדינות שהלכו עם הסכמי אברהם. לסוריה יש גבולות עם ישראל, וישראל מחזיקה ברמת הגולן מאז 1967", הסביר א-שרע.

לדבריו, "אנחנו לא ניכנס למו"מ ישיר כרגע. אולי הממשל האמריקני, יחד עם הנשיא טראמפ, יסייע לנו להגיע לסוג כזה של מו"מ".

כשנשאל האם הנשיא טראמפ התייחס לעברו כפעיל בארגון אל-קאעידה, השיב הנשיא הסורי בשלילה. "אני חושב שזה עניין מהעבר, לא דיברנו על כך בפועל. דיברנו על ההווה ועל העתיד", אמר. עוד הוסיף, כי באותה תקופה לא הייתה לו אחריות כלשהי: "הייתי בן 19 בלבד. הייתי צעיר מאוד ולא הייתה לי שום סמכות לקבל החלטות באותה תקופה, ולא היה לי קשר לזה. אנחנו מתאבלים על כל אזרח שנהרג. אנחנו יודעים שאנשים סובלים מהמלחמה, במיוחד אזרחים שמשלמים את המחיר פעם אחר פעם".

א-שרע ציין כי פגישותיו בבית הלבן נמשכו כשעתיים והגדיר אותן כ"מדהימות". לדבריו, "דיברנו על הסרת הסנקציות, הייתה החלטה במועצת הביטחון של האו"ם להסיר את הסנקציות ממני ומאנשים נוספים".

הנשיא הסורי הדגיש כי נדונו גם אפשרויות השקעה עתידיות: "דיברנו גם על אפשרויות השקעה עתידיות בסוריה כך שהיא לא תיראה עוד כאיום ביטחוני. היום סוריה נתפסת כבעלת ברית גיאופוליטית, מקום שבו לארה"ב יכולות להיות השקעות משמעותיות, במיוחד בתחום הפקת הגז".

עוד התייחס לביקורו בבית הלבן כציון דרך היסטורי. "ב-60 השנים האחרונות סוריה הייתה מבודדת משאר העולם, והתקיים נתק בינה לבין ארה"ב. זו הפעם הראשונה שנשיא סורי מבקר בבית הלבן מאז הקמת סוריה בשנות ה-40 של המאה הקודמת. אז אחרי נפילת המשטר הקודם סוריה נכנסה לעידן חדש, וזה ייבנה על אסטרטגיה חדשה עם ארה"ב, במיוחד איתה".

בנוסף, הביע מחויבות לסייע באיתור העיתונאי האמריקני אוסטין טייס, שנעלם בדמשק בשנת 2012. לדבריו, הוא נמצא בקשר עם אימו של טייס.