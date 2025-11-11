ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), יו"ר ועדת החוקה, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, בריאיון לערוץ i24NEWS.

לדברי רוטמן, היועצת המשפטית מצויה בניגוד עניינים מהותי כשהיא עוסקת בחקירת פרשת שדה תימן - שבה היא עצמה עלולה להיות מעורבת. הוא טען כי הוגש לבג"ץ תצהיר שקרי מטעם פרקליטת המדינה, בליווי ובמעורבות של היועמ"שית, וכי הדבר מחייב חקירה.

רוטמן תהה מדוע היועצת המשפטית, כמו גם פרקליטת המדינה, לא הוזמנו לחקירה כעדים ואף לא כחשודים. הוא הדגיש כי מדובר בהתנהלות חמורה של גוף אכיפת החוק העליון במדינה, וכינה את המצב "ליקוי מאורות".

בנוגע להחלטת בג"ץ הצפויה, אמר רוטמן כי יכבד את הפסיקה - גם אם לדעתו היא טעות - משום שהסמכות נתונה לבית המשפט. לדבריו, "חלק מהסמכות הוא גם היכולת לטעות".

הוא האשים גם את מפכ"ל המשטרה ואת היועצת המשפטית בכך שסירבו להתייצב לוועדה בכנסת, למרות שנדרשו לכך כחוק. לטענתו, מדובר בהפרה בוטה של החוק ובזלזול בסמכות הכנסת.

רוטמן דחה את הטענה כאילו הממשלה מנצלת את הפרשה לקידום הרפורמה המשפטית. לדבריו, הבעיה עמוקה ונוגעת לשורשי אמון הציבור במערכת: "במקום לקחת אחריות, היועצת המשפטית מתבצרת ומאשימה אחרים".