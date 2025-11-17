צוות החקירה המיוחד שחוקר את פרשת שדה תימן הצליח היום (שני) לבצע פריצת דרך בחקירה.

על פי הפרסום ב"ישראל היום", צוות החקירה הצליח לשחזר מידע מהטלפון הנייד של הפצ"רית לשעבר, יפעת תומר-ירושלמי.

מדובר בטלפון שנמשה מהים לאחר שהה בו, ככל הנראה, במשך כחמישה ימים. המכשיר אותר בחוף הצוק לפני כעשרה ימים והועבר מיד לבדיקה מקצועית.

בשלב זה, החוקרים עוסקים בשחזור פרטים שעשויים לשפוך אור על שותפים אפשריים להדלפה שעמדה בלב פרשת שדה תימן.

שחזור הנתונים מתבצע בהתאם לצו שיפוטי, תחת פיקוח, ועל פי מילות חיפוש שאושרו מראש.

במקביל, מעצר הבית של תומר‑ירושלמי, שאמור היה להסתיים אתמול, טרם הוארך. זאת בעקבות אשפוזה בבית החולים בשבוע שעבר, לאחר שנטלה כדורי שינה.

על פי הדיווחים, צוות מד"א הגיע לביתה שברמת השרון ואיתר אותה בהכרה מעורפלת, אך ללא סכנת חיים.

עוד קודם לכן שחרר בית משפט השלום בתל אביב את תומר‑ירושלמי למעצר בית בן עשרה ימים, ואסר עליה ליצור קשר עם המעורבים בפרשה למשך 55 ימים.