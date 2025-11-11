שורד השבי קיבל את אות הפלטינה באדיבות אור גפן תקשורת

במהלך מסע הסברה שבו הוא משתתף בימים אלו בקנדה, הופתע שורד השבי אלי-ה כהן לקבל את אות "ספר הפלטינה", לאחר שספרו האישי "מופוודאת" נמכר ביותר מ-40,000 עותקים בתוך חודשיים בלבד.

את אות ההוקרה העניקה לכהן בת זוגו, זיו עבוד, וקדמה לכך במתיחה משעשעת: היא העניקה לו שתי מתנות קטנות וחסרות הקשר, מה שעורר את חשדו כי מסתתרת הפתעה גדולה יותר - שאכן הגיעה זמן קצר לאחר מכן.

כהן אמר לאחר קבלת האות: "למעלה מ-40,000 עותקים של הספר שלי נמכרו בחודשיים! אני רוצה להודות לכולם על הרגע המרגש הזה. עם דמעות בעיניים אני כותב את זה, כי תמיד הייתה לי את התשוקה לכתוב ולהשפיע. באמת שלא היה לי פשוט להתמודד עם מה שעברתי, ועוד לרדת לפרטי פרטים - כל כך בגלוי וחשוף מול מדינה שלמה, ותכף גם מול עולם שלם".

בהמשך דבריו התייחס לרגעים הקשים שעבר בשבי, ולמה שהוא רואה כשליחות אישית: "כנראה שהייתי צריך להעביר הלאה את השיעורים שלמדתי אי שם בעומק המנהרה. מי שיחפש לראות את הטוב בכל דבר - תמיד ימצא אותו. והנה ההוכחה: מהמקום הכי נמוך אפשר רק לעלות למעלה".

כהן חתם את דבריו בהודיה נרגשת לקוראים ולציבור: "תודה רבה לכם, לכל אחד ואחת מכם - האחים והאחיות שלי, שותפים שלי למסע הבלתי ייאמן הזה. הלב שלי מתפוצץ מרגשות. אני בדרך הנכונה".