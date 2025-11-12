ח"כ יעקב מרגי (ש"ס) הבהיר אמש (שלישי) בריאיון לערוץ הכנסת כי מפלגתו תתמוך בהצעת חוק הגיוס שמקדם יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט.

מרגי הסביר כי מדובר בחוק המתייחס לכלל החברה החרדית ולכן רבני דגל התורה מעורבים בתהליך. "אני יודע, לא מבוסס, שאחד כבר הסכים, והרב השני אמור לתת תשובה ביום-יומיים הקרובים. אני לא רוצה לנקוב בשמות כי אני לא מונח בפרטים", אמר.

לדבריו, "זה תהליך שיתחיל לקדם את החוק, את הטיוטה בוועדה, ואז ימונו שרים במשרדים שבהם אין שרים כרגע. אם החוק יעבור לפחות את הכנסת - זו תהיה התקדמות משמעותית".

דבריו עוררו סערה בש"ס, שכן שם מנסים לעמעם את ההסכמות, כל עוד לא נרשמה הסכמה מליאה בדגל התורה.

בעקבות הסערה מרגי נאלץ לחזור בו מדבריו ולהבהיר כי "החוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות נמצא כעת בהתייעצויות אצל חכמי וגדולי הדור, ועדיין לא התקבלה כל החלטה בעניין. כל הכרעה תתקבל במשותף על ידי מועצות חכמי וגדולי התורה".

מרגי הוסיף: "אני מצר על דברים שנאמרו ושהתבססו על מידע מוטעה ושגוי", והדגיש כי ההחלטה הסופית תתקבל רק לאחר אישור הרבנים.