חגי דגן משמיע את הקלטת הקרב ערוץ כנסת

במהלך דיון בכנסת השמיע חגי דגן, לוחם מילואים שנפצע קשה בקרב בקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר, הקלטה מצמררת מתוך ההיתקלות הקטלנית.

דגן, מארגון 'כתף אל כתף', תיאר את הקרב הקשה, אך בחר למקד את דבריו בחייל שהציל את חייו - חייל בודד חרדי מגדוד נצח יהודה.

"אני חגי דגן, אני הבחור שמתפללים עליו בסרטון", פתח את דבריו. "אבל הסיפור הוא לא עליי - הסיפור הוא על בני. בני הוא לוחם וקצין ב'נצח יהודה', חייל בודד חרדי שעלה לארץ לבד. הכרנו בשטח, בלי לדעת אחד את הרקע של השני, ובשדה הקרב זה גם לא משנה - אתה חייל".

לדבריו, לאחר לילה מתמשך של מעברים בין זירות לחימה שונות, הגיע עם צוותו לזירה בבארי בעקבות דיווחים שהתקבלו מהורים של נעדרים.

המיקום שהועבר, כך התברר בהמשך, נשלח על ידי חוליית מחבלים שניסתה למשוך אזרחים נוספים למארב.

במהלך ההיתקלות נפתח ירי כבד מצד המחבלים. מספר לוחמים נפגעו, ובהם גם דגן, שנפצע באורח קשה מירי ישיר. בשלב זה, לפי עדותו, קצין בכיר העריך כי אין עוד דרך להצילו, והורה להתמקד בפינוי פצועים אחרים.

למרות ההנחיה, חייל חרדי בודד מגדוד 'נצח יהודה' שהיה בזירה התעקש לקחת על עצמו את הפינוי. דגן סיפר כי אותו לוחם, שעלה לבדו לארץ והתגייס לגדוד החרדי, הצליח להעביר אותו לנקודת איסוף רפואית תחת אש.

דגן סיים את עדותו בנימה אישית נוקבת: "הראשון שהציל אותי הוא חייל בודד חרדי מגדוד נצח ירודה שביום הדין יהיה לו כרטיס פטור מתור לעקוף את כל הסמרטוטים הגלותיים שרואים את אחיהם נרצחים ונטבחים ולמרות זאת לא מוכנים להיכנס תחת האלונקה של החברה הישראלית".