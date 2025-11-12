המעמד באדיבות המצלם

מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, מסר אמש (שלישי) שיעור למאות תלמידים בישיבת 'דעת אהרן' בירושלים, ובסיומו נשא דברים נוקבים נגד המבקשים לגייס בני ישיבות.

"אנחנו נמצאים כעת בתקופה שאלו שלא טעמו את טעם התורה הם מתנכלים לבני ישיבות ולומדי הכוללים ומצרים את צעדיהם בגזירות ובהתנכלויות שונות", אמר הרב לנדו בפני הקהל.

הרב הוסיף כי "אנחנו מקווים בסייעתא דשמיא שיחזרו בהם ויפסיקו במעשים אלו", אך הדגיש: "תפקידנו להמשיך במלוא המרץ למלא את היעד שלנו - לדאוג שהתורה תפרח עוד ועוד כאן בארץ ישראל".

הרב לנדו סיים את דבריו בברכה: "ונזכה לביאת משיח צדקנו".