נשקים ומכשירי קשר של מחבלי חמאס אותרו הבוקר (רביעי) בתוך מבנה גן ילדים לא פעיל בקיבוץ בארי.

האמל"ח אותר יותר משנתיים לאחר מתקפת הטרור הרצחנית בשבעה באוקטובר, במהלכה נפגע גן הילדים.

הדיווח הראשוני התקבל מצוותי שיקום אזרחיים הפועלים במקום, לאחר שמצאו אמצעי לחימה חשודים בתוך המבנה.

למקום הוזעקו חבלני משטרת המחוז הדרומי, ולאחר בדיקה מקצועית התברר כי מדובר ברובים מסוג קלצ'ניקוב טעונים ודרוכים, לצד מכשירי קשר ששימשו את מחבלי נוח'בה של חמאס.

החבלנים נטרלו את האמל"ח בצורה מבוקרת וללא אירועים חריגים, והעבירו את הפריטים להמשך טיפול משטרתי. כוחות הביטחון ממשיכים בסריקות נוספות באזור.