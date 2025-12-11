השר אליהו נגד הכותרת בראיון כאן חדשות

השר המורשת, עמיחי אליהו, תקף הערב (חמישי) בחריפות את תאגיד השידור הציבורי בעקבות כותרת שניתנה לראיון עמו, שהתייחסה לכוונתו לשקול מניעת הריסת בתי מגורים שנשרפו בטבח בקיבוץ בארי.

על פי השר, טרם שהספיק להציג את עמדתו בעניין, הופיעה על המסך הכותרת "שר המורשת נגד הקיבוץ", מסגור שהוא מגדיר כמעוות. לדבריו, "עוד בטרם נשאלתי לדעתי, עוד בטרם הצגתי את עמדתי, כבר הכריע כאן 11 במסגור משלו - 'שר המורשת נגד הקיבוץ'".

הוויכוח הציבורי נוגע לעתידם של בתים שנשרפו במהלך מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. חלק מחברי הקיבוץ מעוניינים להרוס את המבנים ולבנות מחדש, בעוד אחרים מבקשים להשאירם כאתרי זיכרון. "שתי עמדות לגיטימיות לחלוטין", כתב השר אליהו, "ואני, כשר המורשת, נמצא במקום שבו אני צריך להכריע, או לפחות להשפיע על ההכרעה".

בהמשך דבריו תקף השר את מה שכינה "הנדסת תודעה", וטען כי תאגיד השידור אינו משרת את הציבור, אלא מקדם אג’נדה פרוגרסיבית צרה: "מדובר בערוץ ציבורי, שאתם שילמתם עליו מיליארדי שקלים שפועל נגד הציבור הישראלי".

השר האשים את הערוץ בכך שהוא מציג עמדות של אנשי ימין כהפחדות וכעימותים, והזכיר מקרה נוסף מאותו שבוע שבו הוצגה כתבה על ההתיישבות ביו"ש עם מוזיקת רקע דרמטית.

"שוב ושוב מוכיח התאגיד, כי במקום לשקף נאמנה את ריבוי הדעות, התרבויות והזהויות המרכיבות את החברה הישראלית, הוא בוחר להדהד תפיסת עולם פרוגרסיבית, מהונדסת, אחוזת פלצות, מתוך פחד תמידי מכל ביטוי של זהות יהודית בריאה, לאומית ובוטחת", הוסיף.

לדבריו, "מול המציאות הברוכה שאנחנו זוכים להוביל, ניצבת לה מערכת תקשורתית ותיקה, שהייתה רגילה עשרות שנים לעצב תודעה בלי להיתקל בהתנגדות, אך היום הציבור רואה, שומע ומבין. הוא נחשף לערוצים חלופיים, לרשתות חברתיות, לעיתונות עצמאית. ומעל הכול - הוא מתחיל לדרוש דין וחשבון".

בסיום דבריו שב השר והדגיש כי בעניין הבתים השרופים יפעל "ברגישות המרבית", מתוך שאיפה להסכמה רחבה שתשלב בין תקומה לבין שימור.