צילומים שהועברו לידי ערוץ 7 מתוך תאי הכליאה של מחבלי הנוח'בה, חושפים את המאמצים המתמשכים מצד אותם מחבלים לפגוע בסוהרים, לוחמים ואנשי ביטחון - גם מתוך מתחמי הכליאה עצמם.

המחבלים מייצרים כלי נשק מאולתרים כמעט מכל חפץ שניתן להמיר לכלי פגיעה, בהם סכינים מאולתרות, דוקרנים, ברגים וקפיצים, במטרה לנצל רגע אחד של חוסר ערנות מצד אנשי הכוחות ולבצע תקיפה חמורה, חטיפה או אף רצח.

בתמונות נראים גם פריטים שעשויים להיחשב כתמימים כסיכת ביטחון או חבל, אך ניתן להבין שמטרתם היא לפצוע ואף להביא לחנק של סוהר, סוהרת או לוחם. הפריטים נחשפו במסגרת חיפושים יזומים שערכו סוהרי המתקנים בהם מוחזקים המחבלים, והם מיוצרים מגדרות, מברזלים, קפיצים ומרכיבי מבנה אחרים בתוך התאים.

בהקשר זה, לוחם כוח 100 בשם ע', התייחס השבוע בשיחה עם ערוץ 7 למורכבות הפעולה מול מחבלי נוח'בה המחפשים למצוא כל דרך על מנת להמשיך ופגע גם מתוך ובתוך תאי הכלא שלהם.

"אני נכנס לתא שבו חמישים עד מאה נוח'בות רוצחים, האנשים הנוראיים ביותר. לתא הזה רק אנחנו מורשים להיכנס, רק 8-10 לוחמים ללא נשק חם. אנחנו נכנסים עם אלות מגינים וטייזר מול עשרות מחבלים שכולם מהווים סכנה עבורנו. בחלק גדול של המקרים אנחנו מוצאים כלי נשק מאולתרים מקפיצים של המיטה, מברגים שהם שחררו וכו'. כשאנחנו נכנסים אנחנו לוקחים בחשבון שאנחנו תחת סכנה. לכן אנחנו עוברים הרבה אימונים אינטנסיביים כדי לפעול במהירות וביעילות ולצאת מהסכנה במהירות", אמר.

בהמשך ציין ע' כי המשימה המרכזית של הצוותים היא הגנה על חיי אדם: "האנשים שבתוך התאים האלה הם אנשים נוראיים, וכשצוות התערבות נכנס כל מה שמעניין אותנו הוא הגנה על חיי אדם, על חיי הסוהרות והסוהרים שצריכים את ההגנה שלנו, למצוא כלי נשק מאולתרים שבידי המחבלים הללו. כל מה שמעניין אותנו הוא שמירת חיי אדם, חיי הצוות ומי שמסביב".

בדבריו הוסיף וציין כי כוח מאה מוזעק לפעולה אך ורק במקרי קיצון: "אנחנו נכנסים במקרי קיצון. זה יכול להיות מהטרדה מינית של חיילת או מחשד סביר שיש כאן אסיר שמחביא נשק מאולתר או שהצליח לשים ידו על מה שיכול לשמש ככלי נשק".

האמל"ח המאולתר שבנו המחבלים צולם ותועד בידי אנשי כוחות הביטחון הפועלים באחד המתקנים, ואלה הועברו לידיו של הפעיל החברתי רן כרמי בוזגלו שמסר אותם לידי ערוץ 7.

צילום: באדיבות רן כרמי בוזגלו

