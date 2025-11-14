רס"מ נ', לוחם ביחידה הרב-ממדית, התראיין לערוץ 7 במהלך כנס "בעקבות לוחמים" שקיימה זרוע היבשה בבסיס צאלים עבור תלמידי תיכון מועמדים לשירות, וסיפר על משמעות השירות, תחושת השליחות, והאתגרים של הלחימה.

"אנחנו עושים עשייה מאוד משמעותית", אמר. לדבריו, לא ניתן לחשוף את עיקר פעולות היחידה, אך אפשר להבין את עוצמתה אם מפעילים לא מעט דמיון - ואולי גם מעבר לכך.

במהלך הראיון התייחס נ' לקשר ההדוק שנוצר בין חברי הצוות במהלך השנתיים האחרונות של הלחימה: "איבדנו לוחמים, איבדנו מפקדים. אני באופן אישי איבדתי את המ"פ שלי, סרן יותם בן בסט ז"ל, וגם את מפקד היחידה". לתחושתו המציאות הזו של ערבות הדדית ועוצמה מיוחדת זוהי המציאות של עם ישראל כולו. הדברים, הוא אומר, באים לידי ביטוי גם בדאגה ובמסירות ללוחמים של מי שמתספקים את הכוחות מאחור. "זה עם ישראל. זו לא רק סיסמא. כולם חלק מהעם ואנחנו מרגישים את זה".

לגבי ההתמודדות בשטח אמר נ': "האויב טומן לנו גם מטענים, מנסה לזנב בנו. המשימה של החבר'ה שלי ביחידה היא לזהות את זה כמה שיותר מהר ולנסות לפעול נגד. האויב פחדן. הוא מפחד מעימות פנים אל פנים ומנסה להגיע למקומות שאנחנו חלשים בהם כי הוא מבין שאין לו סיכוי".

בנוגע להשבת החטופים, אמר: "זו תחושה מטורפת שאני לא יודע להסביר אותה. הרגשתי שנתתי יד לדבר הזה ושאני חלק ממשהו מאוד מאוד גדול, וגם אם לא הייתי בלחימה כשהחטופים השתחררו הרגשתי את זה גם כשהייתי בהפוגה".

במפגש לאורך הכנס המיוחד שוחחו נציגי היחידות השונות עם תלמידי התיכון שלפעמים שאלו גם על התחושות בעת לחימה, אם הפחד נכנס גם הוא ללב ברגעים הללו. "פחות מפחיד. היה עניין חוסר הוודאות. בכל שלבי הלחימה היה חוסר וודאות וזה הדבר שהכי קשה להתמודד אתו, חוסר הידיעה אן מתקדמים, מה נעשה היום ומה נעשה מחר".

"אני חושב שהעברנו את המסר לאויב באופן חד וחזק. עזה חרבה. מי שמתעסק איתנו חוטף", אמר נ' שהוסיף וסיפר גם על הקושי הכרוך באבדן חברים שנפלו בפרק זמן בו אין שהות להכלה ואבל.

סרן יהונתן (ג'וני) קרן ז"ל, חברו של נ' נפל מפיצוץ מטען בקרבות, "לא היה זמן להתאבל. ברגע מסוים שלחו לנו סרטון של החברים מדברים בלוויה כשאנחנו בעזה ולצערנו לא היינו שם. אנחנו מבינים את גודל האירוע ופועלים ברוחו ולאורו. הוא היה אדם מדהים, הוא היה המפלט שלי ושל חברים בצוות כדי לקבל חיבוק חם ועצה טובה".

לסיום, פנה לדור הבא של הלוחמים: "אנחנו צריכים לעבוד קשה, להגיע לשירות קרבי משמעותי. אנחנו צריכים עוד אחים למלא את השורות החסרות".