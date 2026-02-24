ראזי חמד, חבר הלשכה המדינית של ארגון הטרור חמאס, שולל את הדרישה הישראלית והאמריקנית לפרק את חמאס מהנשק שברשותו.

בשיחה עם העיתון "אל-שרק אל-אווסט" אמר חמד כי סוגיית פירוק הנשק של חמאס קשה להסדרה, בשל מה שהגדיר "רגישויות רבות". עוד טען כי האיומים לפרק בכוח את נשקו של הארגון מהווים "זלזול במאמצי המתווכים".

גורם פלסטיני אמר לעיתון כי המחלוקת בנושא טרם יושבה, והוסיף כי מה שישראל לא הצליחה לעשות במהלך שנתיים של מלחמה לא תצליח לעשות כעת. לדבריו, העדיפות בשלב זה היא להפסקת "התוקפנות ונסיגת הכיבוש הישראלי".

גורם מצרי ציין כי סוגיית פירוק הנשק של חמאס נידונה בשיחות עם מצרים, טורקיה, קטאר ו"ועדת הטכנוקרטים", והביע תקווה כי ניתן יהיה להגיע להבנות לאור רצונו של הנשיא טראמפ להביא להצלחת יוזמתו המדינית.

העיתון ציטט מומחים שהעריכו כי האיומים הנשמעים בישראל לפעול בכוח לפירוק נשקו של חמאס הם חלק ממלחמה פסיכולוגית המתקיימת לקראת הבחירות לכנסת.