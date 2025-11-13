ילד כבן שבע שרכב על אופניים נדרס הבוקר (חמישי) על ידי מכונית בבקעת הירדן. צוות מד"א ביצע בו החייאה ממושכת בסיומה נאלץ לקבוע את מותו.

הפראמדיקית אורית אוחנה וחובש רפואת חירום מנחם צור, סיפרו: "מדובר באירוע קשה מאוד, כשהגענו למקום ראינו את הילד שוכב על הכביש בסמוך לאופניים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלת ראש קשה ומסביבו אזרחים מעניקים לו טיפול רפואי ראשוני.

סיפרו לנו שהוא רכב על אופניים ונפגע מרכב. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותו במקום", הוסיפו השניים.

מחקירה ראשונית עולה כי הילד רכב עם אופניו על המדרכה בדרך להסעת התלמידים, נפל על הכביש ונהגת שעברה בדיוק במקום פגעה בו.

דוד אלחייני, ראש המועצה האזורית ערבות הירדן, אמר כי "מדובר באסון כבד. זה קשה במיוחד כשזה קורה בתוך קהילה שבה כולם מכירים אחד את השני. צוותי הרווחה שלנו נמצאים במושב ועם התלמידים בבית הספר שלנו".

על פי נתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים, מתחילת שנת 2025 נהרגו 46 ילדים בתאונות דרכים מתוכם, 8 ילדים נהרגו בעת שרכבו על כלי גלגלים קטנים. בחמש השנים האחרונות (2020-2024), איבדו את חייהם 246 ילדים בתאונות דרכים.

אורלי סילבינגר, מנכ"לית ארגון בטרם לבטיחות ילדים: "כואב לשמוע על מותו של הילד בן 7 היום בתאונה בבקעת הירדן, אני שולחת תנחומים למשפחה שאיבדה את היקר מכל. בשבוע בו אנו מציינים את השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים אנו שומעים על על עוד תאונה קטלנית במעורבות ילד. זו הוכחה נוספת למחיר הגבוה שגובות תאונות הדרכים. אני פונה לציבור הנהגים - בכל נסיעה, שימו לב לילדים שבדרך, כהולכי רגל וכרוכבים על אופניים, קורקינטים וגלגלים קטנים.

הורים, אל תגידו 'לי זה לא יקרה' - ילד מתחת לגיל 9 לא חוצה את הכביש לבד, אין לרכוב על גלגלים בקרבת כבישים ומכוניות ובדרכים משגיחים על הילדים באופן צמוד, ונוקטים משנה זהירות".

אמש נהרג אדם בתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 317, בסמוך ליישוב מעון שבדרום הר חברון.

בתאונה נפצעו ילד כבן 7 באורח קשה ואישה נוספת נפגעה קשה ונלכדה במכונית. גבר כבן 63 נפצע באורח בינוני ושני בני אדם באורח קל.

צוותים של מד"א שהוזעקו לזירת התאונה טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים סורוקה בבאר שבע.

הפרמדיקים אלישיב אמתי ויאירה וינגוש והחובשת רעות גורדצקי, סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים כאשר באחד מהם נלכד גבר כבן 35 שהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, ביצענו בשיתוף עם כוח הרפואה של צה"ל בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיו של הגבר היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו.

אישה בשנות ה-30 לחייה נלכדה גם היא ברכב כשהיא מחוסרת הכרה יחד עם ולד כבן 7 כשהוא בהכרה והם סובלים מחבלות קשות בגופם. הענקנו להם טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותם לבית החולים כשמצבם קשה. ברכב השני היו 3 פצועים, בניהם גבר בן 63 שנפצע באורח בינוני בבטנו ו-2 במצב קל, הענקנו להם טיפול רפואי ופינינו אותם לבית החולים", הוסיפו.