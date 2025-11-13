בחירתו של זוהראן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק, מעודדת את המצביעים הדמוקרטים לצאת בהמוניהם להצביע בבחירות האמצע שיתקיימו בחודש נובמבר בשנה הבאה.

סקר חדש של סוכנות הידיעות "רויטרס" עם מכון מחקרי דעת הקהל "איפסוס" מעלה כי המצביעים הדמוקרטים "נלהבים הרבה יותר" מאשר המצביעים הרפובליקנים להצביע בבחירות האמצע.

על פי הסקר, 44 אחוזים מהמצביעים הרשומים הדמוקרטים אמרו כי הם "נלהבים מאוד" לקראת ההצבעה בבחירות האמצע שיתקיימו בתאריך 3 בנובמבר 2026, לעומת 26 אחוזים בלבד ממצביעי המפלגה הרפובליקנית שענו כך.

79 אחוזים מהמצביעים הדמוקרטים אמרו כי הם "יתחרטו מאוד אם לא יצביעו", לעומת 68 אחוזים ממצביעי המפלגה הרפובליקנית שאמרו זאת.

שאלה נוספת נגעה לאחוזי התמיכה הנוכחיים בנשיא טראמפ, שנותרו יציבים על 40 אחוזי תמיכה. למרות שנותרה עוד שנה לקראת בחירות האמצע, נראה כי המרוץ יהיה צמוד במיוחד.

41 אחוזים מהמצביעים הרשומים אמרו כי יצביעו למועמד דמוקרטי, לעומת 40 אחוזים שאמרו כי יצביעו למועמד רפובליקני.

הנושא שיעמוד בראש סדר העדיפויות של המצביעים הוא יוקר המחיה, כאשר 45 אחוזים ממשתתפי הסקר בחרו בו כנושא המרכזי. רק 14 אחוזים בחרו בנושא "ההגירה לארה"ב" כנושא שיכריע עבור מי יצביעו. 26 אחוז בחרו ב"ערכים ונורמות דמוקרטיות" כנושא החשוב עבורם לקראת בחירות האמצע.