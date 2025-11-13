בפעם הראשונה מאז תחילת הלחימה, התקיים היוום (חמישי) באקספו תל אביב "יום סידורים" לחיילים בודדים - אירוע רחב היקף שנועד להעניק מענה מקצועי, שירותים אישיים ותחושת בית למי שמשרתים את המדינה בלי עורף משפחתי.

האירוע התקיים ביוזמת 'התוכנית לחיילים בודדים של נפש בנפש ו-FIDF' ובשיתוף מרכז הבודדים של צה"ל, אגף כוח האדם בצה"ל והאגודה למען החייל.

את מתחם הענק פקדו יותר מ-4,000 חיילים בודדים עולים, חסרי עורף ובנות שירות לאומי, אשר זכו לסיוע במגוון תחומים תחת קורת גג אחת - ללא תשלום וללא תור.

בישראל משרתים כיום מעל ל-7,000 חיילים בודדים, מתוכם למעלה מ-3,700 עולים חדשים.

עשרות גופים ממשלתיים, ביטחוניים ואזרחיים התייצבו באירוע במתכונת התנדבותית מלאה: משרד התחבורה ביצע טסטים מלאים והמרת רישיונות נהיגה במקום; רשות האוכלוסין הנפיקה תעודות זהות ודרכונים ביומטריים; המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה ומשרד העלייה והקליטה סיפקו ייעוץ אישי ומידע.

כ-460 חיילים וחיילות עשו טסט במקום, ו-90% מהם עברו בהצלחה. 70 מורי נהיגה ו-60 בוחנים מוסמכים התנדבו לקחת חלק במהלך.

האירוע כלל גם שירותי תפירה ותיקוני מדים, ניפוק ציוד על ידי צה"ל, בירור זכויות ועמדות של נציגי צה"ל למתן מידע בתחום תנאי שירות, שכר ופתרונות דיור.

במהלך האירוע שיתף י', לוחם בנח"ל בן 25 מקנדה: "עליתי לישראל בקיץ 2023, אחרי שסיימתי תואר ראשון בפסיכולוגיה. אבא שלי ישראלי וגם סבא שלי, שניהם שירתו בצבא כלוחמים וידעתי שיום יבוא ואמשיך את הדרך שלהם, את התרבות שלנו. הגיוס והמלחמה שפרצה היו כמובן לא קלים, אבל זה עושה לי טוב. בחרתי להתגייס לקרבי כי קיבלתי הזדמנות לשמור על אזרחי המדינה, והרגשתי שברקע המצב, אני עושה את זה ברגע משמעותי במיוחד. במהלך השירות איבדתי חברים, אבל הצוות שלי מדהים, הם תמיד שם בשבילי, תומכים ומחזקים, במיוחד כחייל בודד. לא ראיתי את ההורים שלי כבר שנה, אבל אני מתכוון להישאר כאן אחרי השירות. זה כבר מרגיש כמו הבית שלי".

נויה גוברין, סמנכ"לית קשרי צבא וקהילה ב'נפש בנפש' ו-FIDF, אמרה כי "יום הסידורים הוא הזדמנות להביע תודה ולהקל על חייהם של החיילים שאין להם משפחה לצידם, ושל אלה שבחרו לעלות לבדם לארץ, לעיתים בלי שפה, בלי מעגל תמיכה, אבל עם רוח ציונית חזקה ורצון אמיתי לתרום למדינה. זהו יום שמאפשר להם להסדיר עניינים אישיים, להתמודד עם הבירוקרטיה הישראלית ולקבל את כל השירותים הדרושים במקום אחד, בידיעה שיש מי שחושב עליהם ודואג להם, גם מהעורף, ותומך בהם בכל שלב".

אלוף דדו בר כליפא, ראש אגף כוח האדם בצה"ל, אמר באירוע: "מי שבחר להתגייס רחוק מהבית, מהשפה או מהמשפחה בחר חיי שליחות. החובה שלנו כמפקדים וכצבא היא פשוטה וברורה: לוודא שתמיד יהיה לכם על מי לסמוך. שבוע ההוקרה לחיילים הבודדים הוא רגע של עצירה כדי להביע הערכה עמוקה כלפיכם. 'לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך'. לעזוב הכול בין אם זו עזיבה גיאוגרפית ובין אם זו עזיבה שמשמעה להשהות את הפרטי, מהותן להיות שותף פעיל במסע הלאומי ובסיפור שלנו הישראלי. בכל רגע תזכרו, בודדים אבל אף פעם לא לבד. בצה"ל שלנו אתם חלק מהמשפחה. תמיד אתכם ולצדכם, גאים בכם".

אל"ם (במיל') אלון אבן, מנהל FIDF בישראל, ציין כי "ארגון FIDF תומך בחיילים הבודדים המהווים סמל למסירות, ציונות ואחדות. הם עוזבים בית, משפחה וחיים מוכרים כדי לעמוד בחזית ההגנה על המדינה, ואנחנו מחויבים לעמוד מאחוריהם בכל צעד. ‘יום סידורים’ הוא עוד נדבך במעטפת רחבה של ליווי, סיוע ודאגה לרווחתם, כדי שיוכלו להתמסר למשימה הצבאית בראש שקט".

תא"ל (במיל') איל אלוק, מנכ"ל האגודה למען החייל, הוסיף: "האגודה למען החייל גאה לקחת חלק ביום הסידורים, המבטא את המחויבות של כלל הארגונים אשר חברו יחד על מנת לוודא שהחיילים הבודדים, לעולם לא יהיו לבד. תורמי, מתנדבי ועובדי האגודה למען החייל פועלים במהלך 83 השנים האחרונות לרווחתם של חיילי צה"ל בכלל והחיילים הבודדים בפרט וימשיכו לעמוד לצידם בכל צורך ובכל עת".