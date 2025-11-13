ניצב מני בנימין, מפקד היחידה הארצית לחקירת פשיעה חמורה ובינלאומית (להב 433), הוא הקצין שנחקר אמש במחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בחשד לעבירות של הפרת אמונים ושימוש לרעה בכוח המשרה.

מדובר באחת הדמויות הבכירות ביותר במשטרת ישראל, העומדת בראש יחידת העילית להב 433 - המטפלת בתיקי שחיתות, פשיעה חמורה וארגוני פשיעה.

לפי הודעת מח"ש, החשד המרכזי הוא כי ניצב בנימין "התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך, ואף פעל בדרכים שונות להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו".

יתר פרטי החקירה חסויים תחת צו איסור פרסום, אך נמסר כי אין מדובר בתיקי חקירה הקשורים למשפט נתניהו, לחקירת הפצ"רית או לפרשת ההסתדרות.

משרדי המחלקה לחקירות שוטרים צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

בסיום החקירה שוחרר בנימין בתנאים מגבילים, הכוללים הרחקה של תשעה ימים ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם מעורבים.

בעקבות החקירה, כינס מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי את סגל הפיקוד הבכיר, ועדכן כי ניצב אלי מקמל, ראש היחידה הארצית לחקירות הונאה, ימלא בשלב זה את מקומו של ראש להב 433.

עו"ד אורי קורב, בא כוחו של בנימין, מסר: "ראש להב נחקר במשך שבע שעות במח"ש, שיתף פעולה באופן מלא ומסר לחוקרים את הקוד ואת מכשיר הטלפון שלו. גרסתו הבהירה כי לא נפל כל רבב במעשיו ולא בכדי הוא שוחרר ללא תנאים, זולת הרחקה מעבודתו עד יום חמישי הקרוב".

עוד טען: "לצערנו מוטל על הפרשה צו איסור פרסום - שאינו מאפשר למרשי לשתף בעובדות בשלב זה - צו הגורר הפצת אגדות אורבניות וסיפורים חסרי שחר. בקרוב הפרטים ייחשפו ויתברר כי מדובר ברוב מהומה על לא מאומה וראש להב יחזור לעבודתו המסורה למען הציבור".