הצהרת בן גביר היום דוברות

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, ח"כ איתמר בן גביר, תקף היום (שני) בחריפות את המחלקה לחקירות שוטרים, בפתח ישיבת סיעתו בכנסת.

את דבריו פתח השר בהתייחסות ללוחם היס"מ רס"ר רן גואילי ז"ל, שגופתו מוחזקת בידי חמאס, ואמר: "אנחנו כולנו מתפללים ופועלים לשובו של רן הגיבור במהרה לקבורה בישראל".

בהמשך טען השר כי מאז כניסתו לתפקיד, חל שינוי במעמדה הציבורי של מח"ש, אך לדבריו, מדובר בגוף שפעל מתחת לרדאר ככלי לטיוח עבירות או לרדיפה פוליטית. "אנחנו עדים לנס של ממש בשירות הציבורי במדינת ישראל - תחיית המתים של מח"ש".

"עד כניסתי לתפקיד, מדובר היה בגוף ששקט על שמריו במקרה הטוב, ובמקרה הרע היה שותף לטיוח אחר טיוח, ולגיבוי מתמשך של עבריינות", אמר. "לפני שנכנסתי לתפקיד, כאשר המשטרה הייתה נתונה תחת שרים בממשלות קודמות, מח"ש פשוט לא היתה קיימת - אם זה באלימות נגד מתיישבים, פעילי ימין, חרדים, יוצאי העדה אתיופית ועוד. כך גם בתרגילי חקירה בלתי חוקיים שבוצעו בתיקי נתניהו התפורים בידי הפרקליטות, פרשת הרוגלות ועוד כהנה וכהנה".

בן גביר תקף בחריפות: "ומרגע שנכנסתי לתפקיד, הפלא ופלא - מח"ש קמה לתחייה. פתאום כולם שומעים על מח"ש. אבל האמת היא, שמח"ש מעולם לא מתה - היא פעלה מתחת לרדאר ככלי פוליטי של השמאל לטיוח עבירות שוטרים תחת ממשלות שמאל, וככלי מוכן להתנכל לשוטרים תחת ממשלות ימין - כאשר המשטרה מיישמת את מדיניות הממשלה הנבחרת".

"מח"ש, המשטרה הפרטית האמיתית במדינת ישראל, ששייכת לגלי בהרב מיארה, לא בוחלת בשום אמצעי", המשיך השר בחריפות, "היא הפכה למתפרת תיקים משומנת, שמטילה את אימת מיארה על עובדי ציבור שומרי חוק, מסיבה אחת: כדי שלא יפעלו על פי החוק ועל פי מדיניות הדרך הנבחר. כך באופן הזה מי שלא מוכן לתת הנחות למקורבי היועצת מסתבך עם המשטרה החשאית הפרטית שלה".

"אבל מח"ש היא בסך הכל חלקיק קטן מהמערך המשומן של הדיפ סטייט, אמר בן גביר. "זהו אותו מערך שתפר את תיקי ראש הממשלה נתניהו, ושבמשך שנים, ובפרט מאז הקמת הממשלה, רודף את הימין באופן פוליטי, מבלי לבחול באף אמצעי".

לסיום אמר כי "לכן, ביעור השחיתות במערכת המשפטית - הוא קריטי באותה מידה כמו חנינה לראש הממשלה. משום שאותה שחיתות היא זו שהולידה את תפירת תיקי ראש הממשלה, ואת כל יתר התפירות שאנו עדים להם שעה שעה, יום יום. חנינה לראש הממשלה - אינה תמורת חנינה לדיפ סטייט. חנינה עכשיו, רפורמה עכשיו".