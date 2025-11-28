המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) פתחה בחקירה פלילית בעקבות האירוע שאירע אתמול (חמישי) בג'נין, שבמהלכו נראו לוחמים מיחידת המסתערבים יורים בשני מחבלים - לאחר שלכאורה נכנעו.

לפי הודעת צה"ל והמשטרה, הכוח פעל במסגרת מבצע ממוקד בצפון השומרון, נגד תשתיות טרור של גדודי הג'יהאד האסלאמי.

הלוחמים סגרו על מבנה שבו הסתתרו שני מבוקשים בכירים, והפעילו נוהל 'סיר לחץ' שנמשך מספר שעות, שבמהלכו הופעל גם דחפור צה"לי מסוג די-9. עם קריסת חלק מהמבנה, יצאו שני המחבלים - ואז בוצע לעברם ירי.

הכוח פעל תחת חפ"ק של ימ"ס מג"ב, אך האחריות המבצעית לאירוע הייתה של צה"ל. התחקיר בשטח כבר החל, והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הורה להאיץ את הטיפול באירוע.

על פי גרסת הלוחמים, אחד המחבלים ניסה להימלט עוד בטרם נשלל החשד כי הוא נושא מטען או כלי נשק. עוד נטען כי השניים חדלו להישמע להוראות הכוח וניסו לשוב אל המבנה ממנו יצאו - מה שהעלה חשש מיידי לכוונה לפגוע בלוחמים, והוביל לפתיחה באש.

בעקבות הסערה סביב תיעוד הירי, אזרח ישראלי בשם דני גלנט ערך ניתוח מעמיק של הסרטונים והציג סימנים ברורים לעריכה מגמתית, בהם קפיצות פריים, חוסר עקביות ושימוש בסרטונים לא קשורים בתקשורת הזרה.