נביל אשף ספייה, תלמיד תיכון בן 15 מכפר יאסיף, נרצח אמש (רביעי) מירי שכוון, ככל הנראה, לאדם אחר. על פי עדות משפחתו, מדובר בטעות בזיהוי שהובילה למותו של נער חף מפשע.

אביו של נביל, ד"ר אשרף ספייה, סיפר כי בנו יצא מהבית להליכה קצרה לאחר שלמד לבחינת הביולוגיה. "אתמול קיבלתי טלפון שבני נפצע מירי", אמר האב בראיון ל'ynet', "יצאתי מיד מהבית לאזור האירוע, ושם נאמר לי שהוא פונה לבית החולים. נסענו לשם, והרופאים בישרו לי את הבשורה הקשה - נביל נפטר".

לדבריו, "בשעות הערב ביקש נביל מאמו לצאת להליכה קצרה לאחר יום שלם שבו למד לבחינת הביולוגיה בחדרו. הוא אף התקשר אליי למרפאה כדי לבקש רשות. אמרתי לו: צא קצת, תנשום אוויר ותחזור ללימודים. הוא יצא מהבית על רגליו וחזר אלינו כגופה. ילד בן 15 שיצא לחמש דקות הליכה, ונרצח בגלל טעות בזיהוי. היה במקום ובזמן הלא נכון".

הוא תיאר את בנו כילד למופת: "נביל היה ילד מחונך, מחונן, תרבותי ומנומס, אהוב ומוערך בבית הספר התיכון. מעולם לא קיבלתי עליו אפילו ביקורת אחת. תמיד מדברים על חינוך, על בית, אבל הנה - הילד שלי, מחונך, מחונן ומצטיין, יוצא להליכה וחוזר בארון. זה כבר לא עניין של תרבות או חינוך בבית, אנחנו בתהום".

האב: "תחושת הביטחון האישי אפסית - אין ביטחון בשום כפר, בשום רחוב. היום צריך לחשוב עשר פעמים אם לצאת מהבית, ככה אי אפשר להמשיך לחיות".

גם הנשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס ואמר: "אתמול נרצח נביל אשרף, בן 15 בלבד. עלם חמודות, שעתיד שלם עוד לפניו. תחילת השבוע הביאה איתה עוד כאב שלא נתפס: סבאח אבו אלקיעאן, בת 20, נרצחה בדרכה לקנות חלב בחנות בכפר גת. שני ישראלים תמימים וחפים מכל פשע שמגיפת הפשיעה והאלימות טבחה בהם, ואין מנחם. למעלה מ-230 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. מאחורי כל שם, יש עולם שחרב. מאחורי כל מספר, משפחות שנשברו".

הרצוג הוסיף: "לא יכול להיות שילדים ונשים, גברים וזקנים, ימשיכו ליפול קורבן לפשיעה משתוללת. לא יכול להיות שהדם ימשיך להישפך ומדינת ישראל תתנהל כבשגרה. חייבים לשים לזה סוף. חייבים אכיפה נחושה, משילות אמיתית, השקעה עמוקה בחינוך, בחוסן קהילתי ובראש ובראשונה - במאבק נרחב בארגוני הפשיעה. אסור להשלים עם זה, אסור לחדול לרגע, אסור לוותר".