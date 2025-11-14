תיעוד מתפיסת האקדח דוברות המשטרה

כתב אישום יוגש בימים הקרובים נגד שניים מתוך ארבעה ערבים תושבי שכונת בית צפאפא בירושלים, שנעצרו בשבועות האחרונים בחשד לתמיכה בארגון הטרור דאעש ותכנון פעולות טרור נגד יהודים.

המעצרים בוצעו במסגרת חקירה משותפת של היחידה המרכזית במחוז ירושלים ושל שירות הביטחון הכללי, שעסקה בחשד להשתייכות לארגון המדינה האסלאמית (דאעש) והיערכות לביצוע פיגועים.

במהלך החקירה, שנעשתה בהכוונת שב"כ, עצרו בלשי ימ"ר ירושלים ולוחמי מג"ב ארבעה צעירים בשנות ה-20 לחייהם. החשודים נחקרו ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט.

מהחקירה עלה כי הארבעה תומכים באידיאולוגיית דאעש וצרכו תכנים רבים של הארגון ברשת, בהם סרטוני זוועה והרג מזירות הלחימה של הארגון מחו"ל.

בהשפעת התכנים, תכננו החשודים לרכוש ציוד צבאי, אמצעי לחימה וכלי נשק - כהכנה למה שכינו בפיהם "המלחמה הגדולה באחרית הימים" נגד יהודים.

לפי ממצאי החקירה, החשודים אף החלו להצטייד בפועל, ורכשו ציוד צבאי וכן אקדח. אחד מהחשודים מסר בחקירתו, "זה לטובת המלחמה הגדולה, האקדח אני אשתמש בו נגד היהודים או כל אדם שהוא לא מוסלמי".

במהלך חיפוש שביצעו בלשי ימ"ר ירושלים במתחם ביתו של אחד החשודים, אותר האקדח כשהוסלק בתוך לול תרנגולות, וכן ציוד צבאי נוסף שנתפס על ידי הכוחות.

עם סיום החקירה התגבשה תשתית ראייתית נגד שניים מהחשודים, והוגשה נגדם הצהרת תובע. כתב אישום צפוי להיות מוגש בקרוב. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך, והחקירה בעניינם נמשכת.