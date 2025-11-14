איחוד מוסדות גור הודיע השבוע כי הכינוס השנתי של החסידות יתקיים בחודש טבת הקרוב, ויכלול השנה לראשונה יריד עסקים. במסגרת היריד יוצגו מיצגים בתחומי העשייה הקהילתית, וכן ייערכו מפגשים מקצועיים ופאנלים.

האירוע מתקיים מדי שנה וכולל סקירה של פעילות מוסדות התורה, החינוך והחסד של החסידות.

השנה, נוכח פניות מצד בעלי עסקים מתוך הקהילה ומחוצה לה, הוחלט לצרף ללו"ז הכינוס גם מתחם ייעודי לעסקים, כחלק מהאירוע המרכזי.

בין המיצגים צפויים להיכלל תחומים עסקיים שונים, לצד הצגת פעילות מוסדית וקהילתית. על פי ההערכות, צפויים להשתתף בכינוס כ-15,000 איש.

ההחלטה לשלב יריד עסקים בכינוס התקבלה על רקע אירוע דומה שערכה חסידות בעלזא לפני כארבעה חודשים. באותו אירוע השתתפו מאות בעלי עסקים ואלפי מבקרים.

לדברי גורמים המארגנים את הכינוס, שילוב היריד מהווה פיילוט לקידום יוזמות כלכליות במתכונת דומה גם באירועים עתידיים.