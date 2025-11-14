המשטרה חוסמת את האוטובוסים ללא קרדיט

כ-200 פעילי שמאל קיצוני ואנרכיסטים חסמו הבוקר (שישי) את כביש חוצה שומרון.

החסימות התבצעו סמוך לקטע שבין ראש העין למערב השומרון, ונרשמו שיבושי תנועה משמעותיים.

הפעולה מגיעה בתגובה לצווים שהוציאה המשטרה בשיתוף צה"ל, המגבילים כניסת פעילים לאזורים חקלאיים ביהודה ושומרון בתקופת המסיק, בעקבות ריבוי הפרובוקציות כלפי מתיישבים בקו העימות.

למרות הצווים, חלק מהפעילים ירדו מהאוטובוסים, צעדו לעבר הכביש והחלו לחסום את התנועה. שוטרים שהיו במקום ניסו לפזר את ההפגנה, אך הפעילים חזרו שוב ושוב למרכז הכביש והפריעו לתנועת רכבים עד שעזבו את המקום.

בין הנוסעים היו פעילים מארגונים שונים, בהם "קול רבני לזכויות אדם" ו"שלום עכשיו", שהודיעו מראש על כוונתם להשתתף ב"מסיק הסולידריות". הפעילים לא קיבלו אישור לקיום הפעילות.

חבר הכנסת גלעד קריב מ"הדמוקרטים", שהגיע למקום עם הפעילים, אמר כי "פעם נוספת, אנו עדים להשתלטות הפוליטית של בן גביר וחבורתו על משטרת ישראל. עצירת האוטובוסים שהיו בדרכם לחלקות המסיק נעשתה באופן שרירותי ובמטרה ברורה למנוע פעולה פוליטית לגיטימית. קו ישיר מחבר בין ההתעלמות המוחלטת של המשטרה מאלימות המתנחלים לבין הניסיון למנוע ממאות ישראלים להשמיע את הביקורת שלהם על המתרחש בשטחים. הלוואי ומשטרת יהודה ושומרון הייתה מפגינה מאין מן הנחישות שהיא מפגינה כאן כלפי המתנחלים הקיצוניים שמבצעים בכל יום פשעים לאומניים בכל רחבי השטחים".

ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, מסר כי הוא נמצא בקשר עם פיקוד המשטרה והצבא, והוסיף: "אני מצפה שיזרימו לכאן כוחות, ינקטו ביד קשה ויעצרו את המפגינים שחלקם אנרכיסטים שהגיעו כדי לפגוע בשגרת החיים של עשרות אלפי תושבים בשומרון שרובם המכריע מגויסים ומשפחות מילואים".

לדבריו, "החסימה של הכביש המרכזי בין ראש העין למערב השומרון והצעקות כנגד המתיישבים וההתיישבות, ההצקה למשפחות עם ילדים שנוסעות בכביש, מוכיחות שבעוד שהם מדברים על המסיק מה שאין כאן זו פשוט שנאה למאות אלפי מתיישבים ביו"ש".

לסיום מסר: "אני דורש מהמשטרה לנקוט ביד קשה, לעצור את האנרכיסטים ולסלק אותם מהמקום עכשיו. לא ייתכן שפעילי קיצון ישתקו ציר מרכזי ויפגעו במאות אלפי תושבים".