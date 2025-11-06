שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קורא להגביר את העלייה לישראל. בשיחה עם ערוץ 7 בכנס 'עלייה לישראל - מנוע צמיחה לאומי' התייחס השר לבחירת זוהרן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק כזרז לעלייה.

"מדינת ישראל היא הבית של כל יהודי העולם. לא נתעלם מההשלכות של בחירת אדם שבלשון המעטה אינו אוהב יהודים, אך כמאמרו של הרב קוק, 'לפעמים הכוח שדוחף לעליה הוא כוח חיצוני, אנטישמיות ורדיפות, ולפעמים זו ערגה פנימית, כיונים אל ארובותיהן. יש לנו את שני הרכיבים האלה מלוא חופניים'. מדינת ישראל פותחת את שעריה, את ידיה ואת ליבה לאחיה שבתפוצות", אמר סמוטריץ'.

הוא מזכיר את רפורמת המיסוי לעולים. "השקענו המון בביטחון, אנחנו משקיעים המון בהתיישבות ואנחנו משקיעים ברגל השלישית של הציונות, בעלייה. כעת יש רפורמה ענקית שנותנת פטור ממס לעולים לשנתיים באופן מלא ושיעורים מופחתים אחר כך לעוד שלוש שנים".

עוד מציין השר סמוטריץ' את פעילות הסיוע לקליטת העולים בישראל, את התמריץ לעולים "להביא את הכסף מחו"ל לישראל. זה נכון ציונית ואני משוכנע שזה גם יחזיר את עצמו כלכלית. שנת 2026 תהיה שנת עלייה. יש למדינת ישראל כל כך הרבה טוב להציע, לצערינו יש כל כך הרבה אנטישמיות ותופעות קשות ליהודים בתפוצות ואנחנו קוראים לכולם בואו הביתה".

"יהודי כל העולם צריכים לבוא לארץ ישראל, למדינת ישראל. היום זה הרבה יותר קל. הובלנו שורה של רפורמות, מכירים בתארי המקצועות שהיו להם שם בצורה הרבה יותר פשוטה, הגדלנו את הסיוע בשכר דירה, עשינו רפורמה בלימודי העברית ועשינו עוד הרבה רפורמות וכעת זו רפורמת דגל משמעותית שמקלה על העולים לחזור לארץ ישראל", סיכם.