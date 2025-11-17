במשטרה אומרים הבוקר (שני) כי רמת האיומים על חביר הכנסת החרדים עולה מדרגה בעקבות קידום חקיקת חוק הגיוס.

בשל כך, החליט ראש אגף המבצעים במשטרה, להגביר את רמת האבטחה ולהצמיד מאבטחים ליו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני ולח"כ יעקב אשר בשל התגברות ההפגנות נגד והאיומים שהם סופגים בעת האחרונה.

אמש פורסם בכאן חדשות כי יושב ראש ש"ס, ח"כ אריה דרעי, סירב לקבל אבטחה צמודה מטעם הכנסת.

דרעי נתקל לאחרונה במספר מקרים של הפגנות קשות, שכללו עימותים גם במהלך שבתות, והן קשורות לדיונים שהוא מקיים עם הרבנים החרדים בנוגע לאפשרות לקדם את החוק.

כאמור, חרף המתיחות סביב הנושא והאיומים המופנים כלפיו, דרעי סירב להצעת הכנסת לתגבור האבטחה.

מול ביתו של ח"כ אשר התקיימו הפגנות סוערות של הפלג הירושלמי גם במוצאי שבת וגם אמש.

במוצאי שבת חסמו עשרות חרדים מתנגדי גיוס את רכבו של ח"כ יואב בן צור מש"ס בירושלים, לאחר שביקר בבית כנסת בשכונת הבוכרים. חלקם קפצו על הרכב וגרמו לנזק, קרטונים ושקיות אשפה הושלכו על הרכב, במחאה על חוק הגיוס.

כוח מג"ב הוקפץ וחילץ את חבר הכנסת שחלונות המכונית שלו נופצו על ידי הפורעים. בלשכת חבר הכנסת תיארו את האירוע כ"ניסיון לינץ'" והוא ספג גינויים מראש הממשלה, מנשיא המדינה ומכל רחבי הקשת הפוליטית.