שיחת ח"כ גולדקנופף עם תלמידות האולפנה ערוץ 7

בלעדי: יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף, נפגש היום (רביעי) בכנסת עם תלמידות כיתה י"ב מאולפנת רעיה בבית אל. במהלך המפגש העלו התלמידות שאלות נוקבות בנושא גיוס החרדים לצה"ל.

התלמידות פנו אליו ואמרו כי בני משפחותיהם גם לומדים תורה וגם משרתים בצה"ל, ותהו מדוע הציבור החרדי לא מתגייס.

גולדקנופף השיב בתקיפות, "אף חרדי לא מתגייס? אתן יודעות כמה חילונים לא מתגייסים? ראש אכ"א אמר שיש משתמטים בגוש דן יותר מאשר בכל הציבור החרדי. יש לי אחיין בעזה שעוד לא חזר משם".

הוא המשיך, "מעל 50 אחוז מהציבור הכללי לא מתגייס - איפה הם? איך אמר אהרון ברק, 'אלה שתורתם אומנותם - אסור להם להפריע להם ללמוד'. מי שלא לומד תורה - אנחנו לא מייצגים אותו", וקרא לפעול דרך מערכת אכיפת החוק: "מה שהחוק אומר".

גולדקנופף הדגיש את חשיבות לימוד התורה כמרכיב בזהות היהודית: "אנחנו עם ישראל - מה שהחזיק אותו אלפי שנים זה לימוד התורה. יש מיעוט שרוצה ללמוד תורה - ועל זה אני מדבר. כשפונים לביסמוט ואומרים לו להפעיל סנקציות נגד לומדי תורה - למה להעניש אותו?"

הוא סיכם: "תפעילו את מערכת האכיפה. מה אתן רוצות ממני? מה אני אשם שהצבא לא מסודר? גם ב-7 באוקטובר הוא לא היה מסודר. מי שלא משלם מיסים - אני אשם?"

לדבריו, "אני מציע לכן לקרוא עיתון המודיע ולפחות תראו את הצד השני. אסור לנו לוותר על יבנה וחכמיה - שיהיה כל הזמן לימוד תורה בעם ישראל".

בסיום דבריו התייחס ח"כ גולדקנופף גם לאמירה שיוחסה לו בעבר נגד הציונות הדתית בראיון ל"מקור ראשון": "זה היה שקר וכזב, לא נאמר על ידי. חבל שמשפחות שכולות הורידו על זה דמעות. מאז אני לא מתראיין שם כי הם מסלפים דברים".