סמוטריץ' מגיב לפינוי ללא קרדיט

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’, התייחס בצהריים (שני) לפינוי המבנים סמוך ליישוב מיצד בגוש עציון, ואמר כי מדובר בפינוי שמבוצע לבקשת המועצה האזורית גוש עציון, ובשיתוף פעולה עם המינהל האזרחי.

לטענתו, מדובר ב"מבנים לא מאוכלסים באזור מיצד, בקרקע שהיא עתודת הקרקע האחרונה באזור מיצד ופני קדם".

לדבריו, "המועצה מקדמת שם עכשיו, עם המינהל האזרחי, תכנון של אלפי יחידות דיור. יש שם אנשים שעלו בעצמם אל השטח, בניגוד לתוכניות האלה ובאופן שמסכל את היכולת לפתח שם אלפי יחידות דיור".

הוא הסביר כי "יש שיח שמתנהל בתקופה האחרונה בין התושבים שעלו לשם לבין המועצה, וכולנו מקווים שזה ייגמר בהסכמות. אבל המועצה פנתה וביקשה לעצור שם בנייה של מבנים שנבנים תוך כדי המשא ומתן הזה".

סמוטריץ’ הוסיף: "אנחנו מפתחים את ההתיישבות, בונים בכל מקום, מתכננים בכל מקום בהיקפים אדירים, מכריזים על אדמות מדינה. כל יום עולות חוות חדשות לשטח ששומרות על מאות אלפי דונמים".

לסיום ביקש להעביר מספר לנוער הגבעות שתקף אותו הבוקר: "לא צריך ללמד אותנו לא איך עושים ציונות, ולא איך עושים התיישבות".

תיעוד הריסת המבנים בגבעה ללא קרדיט

ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל, הגיב לפינוי ומסר: "אני מגבה את השר סמוטריץ שנרתם למהלך הכואב אך ההכרחי הזה. אי אפשר לפתח את גוש עציון כשקומץ אנשים משתלט על מאות רבות של דונמים ובונה מבנים מאולתרים דווקא על הקרקע המיועדת להקמת אלפי יחידות דיור לדור ההמשך".

לדבריו, "בנייה פיראטית באזור שאינו מאוים כלל פוגעת ביישובים הסמוכים, חוסמת את כביש הגישה המתוכנן, ומייצרת אנרכיה מוחלטת, כולל מכירת קרקעות פרטית על ידי אנשים שאינם בעליהן. כך לא בונים התיישבות, וכך בוודאי שלא מביאים מיליון יהודים ליהודה ושומרון".

לסיום אמר: "ההתיישבות פורחת כי אנחנו עובדים בתיאום ובתכנון. זהו יום קשה, אבל אם לא נעצור את הבנייה הפראית היום, נשלם מחיר כבד על עתיד ההתיישבות מחר".