ראש הממשלה בנימין נתניהו העיד היום (שני) בבית המשפט, ובמהלך עדותו העלה טענות קשות כלפי מערכת אכיפת החוק בישראל, תוך שהוא טוען לאכיפה בררנית בעניינו.

החקירה שנערכה היום בידי התובע יונתן תדמור התמקדה בטענות לפיהן ראש הממשלה קיבל מתנות במסגרת תיק 1000.

נתניהו לא הכחיש את קבלת המתנות, אך טען כי אין בכך פסול. לדבריו, "הפצ"רית קיבלה מתנות בעשרות אלפי דולרים מחברה שלה כשהייתה בתפקיד, ולא חקרתם את זה", והוסיף, "אין לי שום טענות אליה לגבי זה".

נתניהו טען עוד כי ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט קיבל עטים בשווי 1.2 מיליון שקלים. לדבריו, גם היועצת המשפטית לממשלה קיבלה מתנות בעשרות אלפי שקלים, וכי ראש המוסד לשעבר יוסי כהן קיבל מתנות - אך רק בעניינו הופעלו אמצעים משפטיים: "רק במקרה שלי שיניתם את החוק ותפרתם תיק".

רה"מ התבסס בעדותו על חוות דעת משפטיות, שלטענתו קיבל מארבעה גורמים: עו"ד יעקב וינרוט, היועצת המשפטית של משרד ראש הממשלה שלומית פרגו-ברנע, דוד שמרון ויהודה ויינשטיין.

לדבריו, "קיבלתי ייעוץ ברור מעו"ד וינרוט, מגדולי עורכי הדין בארץ, שאמר לי 'אתה יכול לקבל מתנות מחברים'. אם הייתי מקבל אפילו שמץ של ידיעה שאני לא יכול לקבל - לא הייתי לוקח".

כשעומת עם מסמך הנחיות הקובע כי "במקרה של ספק יש לפנות ללשכה המשפטית של המשרד", השיב נתניהו: "זה רק אם יש ספק. אני לא יכול לקרוא את כל נבכי הבירוקרטיה הישראלית".