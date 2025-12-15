הפגישה בבית המשפט תקשורת יו״ר הכנסת

יום העדות במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיים הבוקר (ראשון) כשעה לפני הזמן, לאחר שהובהר לשופטים כי יושב ראש הפרלמנט של פרגוואי ראול לאטורה בדרכו לפגוש את ראש הממשלה.

הדיון נפתח לאחר שבקשתו של נתניהו לבטל את הדיון נדחתה, אך צומצם מראש לשעתיים וחצי בלבד. נתניהו טען בתחילת הדיון כי קביעת הפגישות המדיניות מצריכה את נוכחותו, ובהן פגישה עם טום ברק - שליח ממשל טראמפ למזרח התיכון, ופגישה עם יושב ראש הפרלמנט של פרגוואי.

"אנחנו ביקשנו את הבוקר הזה פנוי לא בכדי", אמר נתניהו לשופטים. "מגיע ראש פרלמנט של פרגוואי. מתרחש משהו באמריקה הלטינית, מאוד גדול שלא אפרט כאן, מאוד חשוב, ומביך שלא אוכל להיפגש עמו אפילו לרבע שעה".

עוד ציין נתניהו כי עליו להתכונן לפגישה נוספת עם טום ברק בנושאים ביטחוניים רגישים: "יש ישיבה מקדימה עם הצוות המקצועי מהצבא ומהמטה לביטחון לאומי. כדי להגיע לפגישה אני חייב לצאת עד 10:30 - אחרת זה פשוט לא מתאפשר".

השופטת רבקה פרידמן פלדמן השיבה כי הנושא הועלה בעבר וההחלטה בעניינו התקבלה. "המצוקות, העניינים והדברים ידועים לכל. הנושא סגור", אמרה.

נתניהו סיכם את טענותיו: "אני עושה מאמץ עליון להיות פה בבית המשפט ולענות על צורכי המשפט - אבל צריך מאמץ נגדי כדי לענות על צורכי המדינה. הדבר מצריך התחשבות נוספת של בית המשפט ושל הפרקליטות".

בהמשך, לאחר שנמסר לשופטים מידע בדלתיים סגורות, אמרה השופטת רבקה פרידמן פלדמן: "לאחר שנחשפנו לכל התמונה החלטנו לסיים את הדיון, אם היינו יודעים היינו מבטלים את הדיון להיום".