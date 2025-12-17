ראש הממשלה בנימין נתניהו קטע הבוקר (רביעי) את עדותו בבית המשפט וניהל שיחה מיוחדת עם הרב יהורם אולמן, שליח חב"ד ואב בית הדין בסידני - וחמיו של הרב אלי שלנגר הי"ד, שנרצח בפיגוע הטרור שאירע בחוף בונדיי שבאוסטרליה.

נתניהו שוחח גם עם יו"ר המועצה היהודית ישראל-אוסטרליה, עו"ד ארסן אוסטרובסקי, שנפצע בפיגוע ושוחרר לאחרונה מבית החולים.

במהלך השיחה, הביע ראש הממשלה את תנחומיו בשם עצמו, בשם רעייתו שרה ובשם עם ישראל כולו, ואיחל רפואה שלמה לפצועים.

נתניהו אמר כי מדובר במעשה נפשע, תוצאה של אנטישמיות משתוללת, וציין כי ממשלת אוסטרליה מחויבת לפעול באופן מיידי "בכל הכלים כדי למגר את הטרור ולהשיב את הביטחון לקהילות היהודיות".

עוד הוסיף ראש הממשלה כי "מדינת ישראל עומדת לצד הקהילה היהודית באוסטרליה" וביקש לחזק את שליחי חב"ד ואת יהודי אוסטרליה "שעומדים איתן ונאחזים באמונה גדולה וברוח כבירה נגד מבקשי רעתנו".