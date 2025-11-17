דגן עם בישוף דניס נדומבי והאמנה רועי חדי

צעד חסר תקדים: לאחר סיור של למעלה מ-150 עיתונאים זרים בשומרון, במהלכו קיבלו מראש מועצת שומרון יוסי דגן סקירה ארוכה ב"מרפסת של המדינה" בפדואל על החשיבות האסטרטגית וההיסטורית של השומרון עבור מדינת ישראל והעם היהודי, הוקם ארגון עיתונאים זרים ענק למען יו"ש.

בעקבות הסיור בשומרון,שהתקיים בסיוע לשכת העיתונות הממשלתית בהובלתו של ניצן חן, החליט הבישוף דניס נדומבי מקניה, מהמנהיגים בעלי ההשפעה הבולטים באפריקה, להקים ארגון של עיתונאים זרים אליו הצטרפו כ 200 עיתונאים מרחבי העולם בהם: ארה"ב, אפריקה וישראל. הארגון החדש כולל כ-200 עיתונאים מארצות הברית, אפריקה וישראל.

הצעד הראשון של הארגון היה ניסוח וחתימה על אמנה רשמית, בה מצהירים החותמים על הכרה בריבונות ישראל ביהודה ושומרון ומתחייבים להקים גופים עיתונאיים שיפעלו להפצת עקרון זה ברחבי העולם. מאות עיתונאים כבר חתמו על המסמך.

הבישוף נדומבי שב לביקור נוסף בשומרון, ובמפגש רשמי עם יוסי דגן העביר לידיו את האמנה. "אנו מבקשים לתקן את הנרטיבים השוררים ביחס ללב ארץ ישראל - יהודה ושומרון - ולאשר כי זכותו של העם היהודי על חבל ארץ זה היא בלתי הפיכה", נכתב באמנה.

נדומבי אמר לדגן: "מה שאנחנו מחזיקים בידינו הוא 'אמנת התקשורת הנוצרית הבינלאומית', שמציגה עמדה ברורה בנושא הריבונות על יהודה ושומרון, ועל הצורך לשמר את השליטה בעזה בשל היעדר ממשל תקין, ועל הצורך לשמר את רמת הגולן משום שהיא מהווה מצודה אסטרטגית של ישראל. אנחנו, קהילת התקשורת הנוצרית הבינלאומית, מחזיקים בעמדות ברורות שמפורסמות כאן, ומחר נחתום על המסמך הזה כדי להבטיח שאנחנו עומדים לצד האמת - שזו אדמת ישראל".

עוד הדגיש, "אין מקום להפוך זאת לנושא פוליטי. בסופו של דבר זו אדמה השייכת למדינת ישראל ולעם היהודי באופן מובהק".

דגן הודה לנדומבי על המהלך, ואמר, "אני רוצה להודות לך, חברנו, ובזכות התמיכה שלך, ובזכות העבודה המשותפת שלנו - על הסולידריות, ועל החינוך לחשיבות הבאת הריבונות על יהודה ושומרון, ארץ התנ"ך ובשותפות הזו, נביא את הצדק ההיסטורי ואת הריבונות - לאפריקה, לישראל, ולכל העולם".