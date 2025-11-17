על רקע ההרס בגבעת צור משגבי שבמזרח גוש עציון, פרסמו שלושה עשר בעלי חוות חקלאיות מהאזור הצהרה חריפה נגד ראש המועצה האזורית גוש עציון, ירון רוזנטל.

לטענתם, מדובר בצעד סדרתי של פגיעה בהתיישבות, ובמהלך שהוביל אותם לחרוג ממנהגם ולהגיב בפומבי. לדבריהם, "נחצה קו אדום שהוביל להחלטה לצאת למתקפה בפומבי".

"אנו מזועזעים ממסע הרס הברוטאלי שמתרחש כעת במזרח הגוש", נכתב במכתב. הם הדגישו כי בניגוד לציבור הרחב, הם מכירים מקרוב את מדיניות המועצה, שלדבריהם מקשה על הקמת חוות חדשות מחוץ לגדרות.

לדבריהם, "חווינו זאת במשך שנים כאשר היה מאוד לא פשוט להקים חוות חדשות, גם במקומות קריטים ואסטרטגים שעמדו בסכנה ממשית להפוך לחלק מהמדינה הפלסטינית העתידית".

החוואים דחו את טענות רוזנטל שלפיהן מדובר בהתיישבות בלתי מתואמת, וכתבו: "בפועל אנו רואים עד כמה מאמץ הינך משקיע בהרס ההתיישבות ומסרב לכל שיח ופיתרון. נמנעת ביודעין הבוקר מלציין שתושבי הגבעה היו אלו שסילקו בגופם עשרות פולשים ערבים שהתגוררו ברכס במשך שנים, והפכו אותו לאזור ערבי עוין שלא ניתן היה אפילו לטייל בו".

עוד נטען כי "על הרכס בו יושבת הגבעה, מרחף הליך שמתנהל בבג"ץ בדרישה להשיב לשם את הפולשים הערבים שסולקו בדם ויזע בידי אנשי הגבעה, למרות שברי לך שהרס הגבעה תסלול את הדרך לשובם".

המכתב החריף באדיבות החותמים

במכתב הוסיפו החוואים פנייה אישית לראש המועצה: "כאיש בית ספר שדה וחובב היסטוריה, היית צריך לזכור שבעתיים את ימי חורבן הבית בהם הפילוג בעם הכריע ולא האויב, ולא להעלות על דל מחשבתך ביצוע מעשה נפשע כזה שיותר פילוג עמוק בתוך ההתיישבות. הבוקר לצערנו נפל הפור. הלכת צעד אחד רחוק מדיי. בעוד אנו נאבקים על אדמות המולדת תוך תשלום מחירים אישיים כבדים, אתה נלחם בנו".

את מכתבם חתמו במילים: "כמי שמובילים את המאבק על השטחים הפתוחים בגזרת גוש עציון, אנו מתנערים ממך ומדבריך בשאט נפש, ומצהירים בצורה ברורה: חצית כל קו אדום".