ערוץ אל-ג'זירה דיווח היום (שני) כי הזרוע הצבאית של חמאס מעבירה לידי ארגון הצלב האדום את גופתו של אחד החטופים הישראליים. לפי הדיווח, ההעברה בוצעה בתוך תחומי העיר עזה.

בישראל הבהירו כי לא מדובר בגופת חטוף, אלא "בממצא שנמסר לבקשתנו לצורך בדיקה".

גורם ישראלי הוסיף: "מדובר בממצא שאותר אתמול במהלך הסריקות בזייתון ולבקשתנו יימסר לבדיקה בישראל באמצעות הצלב האדום. לא מדובר בהעברת חלל חטוף".

בידי ארגוני הטרור בעזה מוחזקים שלושה חטופים חללים: דרור אור, רן גואילי וסודתיסאק רינתלאק.

ביום חמישי האחרון העביר חמאס את גופתו של מני גודארד ז"ל, בן קיבוץ בארי, שנרצח ונחטף מביתו בשבעה באוקטובר.

בבוקר מתקפת הטרור הסתתר גודארד עם רעייתו איילת בממ"ד שבביתם. לאחר שביתם הוצת, נאלצו לברוח. מחבלים ארבו להם סמוך לבית - מני נרצח ונחטף לעזה, ואיילת נרצחה מאוחר יותר לאחר שהסתתרה בשיחים במשך שעות.