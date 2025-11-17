שר הביטחון ישראל כ"ץ קורא הערב (שני) למצות את הדין עם המתפרעים שהציתו והשחיתו בתים ורכבים בכפר הערבי ג'בעה.

"אני מעניק גיבוי מלא לאלוף פיקוד המרכז ולכלל כוחות הביטחון הפועלים כעת בשטח בעקבות אירועי האלימות שאירעו ביו"ש", אמר כ"ץ.

הוא הדגיש "הממשלה בראשות ראש הממשלה נתניהו תמשיך לפתח ולהצמיח את ההתיישבות בכל רחבי יהודה ושומרון, ביחד עם הנהגת ההתיישבות, תוך שמירה על החוק, על ביטחון התושבים ועל יציבות האזור. לא נשלים עם הניסיונות של קומץ אלים ועברייני של אנרכיסטים פורעי חוק לקחת את החוק לידיים ולהכתים את ציבור המתיישבים, ולא נאפשר להם לפגוע בחיילי צה"ל, לערער את הסדר או להסיט את הכוחות ממשימות ההגנה על אזרחי ישראל וסיכול הטרור הפלסטיני".

"לא תהיה סלחנות כלפי כל מי שיפעל באלימות. כוחות הביטחון ימשיכו לפעול בשטח, ואנחנו נמשיך לגבות אותם באופן מלא", הצהיר כ"ץ.

"בשבועות הקרובים תובא לאישור הממשלה החלטה תקדימית שתעניק כלים ותקציב לפרויקטור המיוחד שמונה לנושא, אל"מ (מיל') אביחי תנעמי, לטיפול נרחב ומערכתי - ואני בטוח כי הדבר יביא לשינוי משמעותי בשטח", דברי שר הביטחון.

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה גם הוא את ההתפרעות. "אני רואה בחומרה רבה את ההתפרעויות האלימות והניסיון לקחת את החוק לידיים על ידי קומץ קיצוני שאינו מייצג את המתיישבים ביהודה ושומרון. אני קורא לרשויות אכיפת החוק למצות את מלוא הדין עם הפורעים. בכוונתי לטפל בכך באופן אישי, ולכנס את השרים הרלוונטיים בהקדם כדי לתת מענה לתופעה חמורה זו.

אני מחזק את צה"ל וכוחות הביטחון שימשיכו לפעול בנחישות וללא מורא על מנת לשמור על הסדר", דברי נתניהו.

בצה"ל אישרו כי פורעי חוק נכנסו לתוך כפר פלסטיני, "לאחר פינוי המבנים הבלתי-חוקיים במרחב ואדי קאנוב שבחטיבת עציון, כוחות צה"ל, מג"ב ומשטרה קפצו לכפר ג'בעה בעקבות דיווח שהתקבל על עשרות אזרחים ישראלים אשר הציתו והשחיתו בתים ורכבים במרחב. כוחות הביטחון סורקים אחר מעורבים, האירוע עודנו מתנהל".

במקביל, בצה"ל הדגישו כי "אירועי האלימות מסיטים את הקשב של המפקדים והלוחמים ממשימות הגנה וסיכול טרור".

שר החוץ גדעון סער גינה את ההתפרעות ואמר כי "הפורעים היהודים ביהודה ושומרון פוגעים במדינת ישראל, מביישים את היהדות וגורמים נזק למפעל ההתיישבות. הם לא אנחנו. הם לא מדינת ישראל. על צה"ל, השב"כ ומשטרת ישראל לפעול בנחישות וביד קשה לבלום את ההשתוללות הזאת המופנית גם כלפי חיילינו ושוטרינו".