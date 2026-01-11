בית המשפט המחוזי בירושלים דחה לאחרונה עתירה שהגישה תנועת רגבים בשיתוף המועצה האזורית גוש עציון נגד מבנה בלתי חוקי חריג בגודלו, שהוקם בפאתי הכפר וולאג'ה מדרום לירושלים, בסמוך לגדר הביטחון.

במסגרת הדיונים טענה הפרקליטות כי המדינה נקטה בפעולות אכיפה, ובהן הוצאת צו הפסקת עבודה, ולפיכך אין עילה להמשך הדיון. בית המשפט קיבל את הטענה ודחה את העתירה.

בתנועת רגבים ציינו כי המבנה המדובר הוא מבנה חריג במיוחד: שני מגדלים המחוברים זה לזה, בני 12 קומות, הכוללים עשרות יחידות דיור בשטח כולל של 8,472 מ"ר.

"מדובר במבנה חריג המזכיר את פרויקט הולילנד בשכונת מלחה בירושלים", נמסר מהתנועה. "במקום עובדים עשרות פועלים מדי יום והבנייה לקראת סיום".

העתירה הוגשה בסוף שנת 2025 לאחר פניות חוזרות ונשנות מצד רגבים לרשויות האכיפה - ללא מענה. לטענת התנועה, רק לאחר הגשת העתירה נרשמה תגובת המדינה, שהתבססה על פעולת אכיפה בודדת - הדבקת צו הפסקת עבודה.

עוד נטען בתנועה כי הרשות הפלסטינית פועלת להרחיב את גבולות הכפר וולאג'ה אל שטחי C הסמוכים לתחום השיפוט של מועצת גוש עציון ולעיר ירושלים, בניסיון לקבוע עובדות בלתי הפיכות בשטח.

לדברי רועי דרוקר, מנהל מרחב יו"ש בתנועה, "פניות חוזרות ונשנות לרשויות על המבנה העצום לא נענו וכעת רק לאחר הגשת העתירה הזדרזו לפתע להניח דף ולטעון שהנה אכן נעשו פעולות אכיפה. אנו עדים למקרים רבים בשטח בו הונחו צווים כנגד מבנים שממשיכים לעמוד על תילם גם כהיום, עשרות שנים אחרי הדבקת הדפים. מדובר בהפקרות הזויה ועידוד של טרור ההשתלטות בחסות בית המשפט. המבנה העצום והמופרע הזה הוא עוד חלק מהתכנית הסדורה של הרש"פ לבסס אחיזה בשטח הצמוד לבירה ולפגוע בריבונות מדינת ישראל".