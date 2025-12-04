ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין הערב (רביעי) מרחוק לכנס של העיתון "ניו יורק טיימס", והתייחס בין השאר לבקשת החנינה שהגיש לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

לדבריו, "אני מקווה שהוא יעשה את זה, זה נכון לישראל, זה נכון לעתידנו. יותר קל לעשות את מה שדרוש כשלא צריך לבזבז שמונה שעות שלוש פעמים בשבוע על השטויות האלה".

נתניהו נשאל על ההצבעה במועצת הביטחון של האו"ם על תוכניתו של הנשיא טראמפ עבור עזה, והבהיר כי אף שהמאמצים הדיפלומטיים חשובים, הלחץ הצבאי הוא הגורם המרכזי לביטחון. לדבריו, השילוב בין כוח צבאי לבין התוכנית האמריקנית הוביל להצלחות האחרונות בשחרור חטופים.

"המכה שהציר האיראני ספג פותחת אפשרויות רבות", אמר ראש הממשלה. "נכנסנו למעוז האחרון של חמאס בעיר עזה. הם לא האמינו שנעשה זאת... והשילוב בין שני הלחצים הללו הביא את חמאס להיכנע".

נתניהו הדגיש את העיקרון של "שלום מתוך עוצמה" באומרו: "אם אתה חלש - אתה מזמין תוקפנות. איש אינו עושה שלום עם החלש. עושים שלום עם החזק".

כשנשאל על דרישת סעודיה להקמת מדינה פלסטינית כתנאי לנורמליזציה עם ישראל , נתניהו דחה זאת בתוקף והזכיר את כישלון ההתנתקות מעזה: "הייתה מדינה פלסטינית - היא נקראה עזה. לא קיבלנו שלום, אלא את הטבח הנורא ביותר ביהודים מאז השואה".

הוא ציין כי 99 חברי כנסת הצביעו נגד הקמת מדינה פלסטינית, והוסיף כי הפלסטינים ממשיכים לחנך את ילדיהם באמצעות ספרי לימוד המעודדים טרור.

נתניהו פסל את האפשרות שהרשות הפלסטינית תנהל את עזה, כינה אותה "מושחתת מאוד" והדגיש כי אינה מקיימת בחירות שנים רבות. "הם לא יכולים להמשיך לשלם למחבלים כדי להרוג עוד יהודים", אמר.

בהמשך הראיון תקף נתניהו את ראש עיריית ניו יורק הנבחר, זוהרן ממדאני, שהצהיר כי יכבד את צו המעצר שהוציא בית הדין הפלילי הבינלאומי נגד נתניהו ויורה לעצור אותו אם יגיע לעיר. "כמובן שאגיע לניו יורק", אמר ראש הממשלה.

נתניהו הוסיף כי ממדאני, אשר הביע בעבר ספק בזכות קיומה של ישראל, אינו יכול לצפות לשיח עמו כל עוד הוא מחזיק בעמדות קיצוניות.

"אם הוא ישנה את דעתו ויאמר שיש לנו זכות להתקיים, זו תהיה התחלה טובה לשיחה", אמר נתניהו, שהוסיף כי עמדותיו של ממדאני משקפות זרם פרוגרסיבי עוין, שלדבריו "מנסה להפוך את המלחמה בעזה לכלי לקידום נראטיבים אנטי-ישראליים בארה"ב".

בתשובה לשאלה כמה זמן בכוונתו להישאר בחיים הפוליטיים, השיב נתניהו: "אני לא מודד את זה בזמן, אני מודד את זה במשימות. אני נתמך על ידי רוב גדול של העם, אתה לא תשמע את זה בדיווחים זרים אבל בגלל זה אני ממשיך לנצח בבחירות".