מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס הלילה (חמישי), זמן קצר לפני המראתו לישראל, ליוזמות החקיקה לקידום ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

לדבריו, "הצעדים שמקדמת הכנסת להחלת ריבונות ביהודה ושומרון מהווים איום על הסכם השלום בעזה".

רוביו הוסיף כי "מדינות מחוץ למזרח התיכון מוכנות לתרום לכוח בינלאומי ברצועת עזה" כחלק מהמאמצים הבינלאומיים להסדר קבע ולבנייה מחדש של הרצועה. במקביל, ביקר את ארגון חמאס ואמר: "הדיכוי שחמאס עושה לפלסטינים ברצועה הוא מזעזע".

דבריו של רוביו מגיעים לאחר שאתמול אישרה הכנסת בקריאה טרומית, בהפרש של קול אחד, את הצעת החוק של יו"ר מפלגת נעם, חבר הכנסת אבי מעוז, להחלת ריבונות ישראלית בשטחי יהודה ושומרון.

25 חברי כנסת הצביעו בעד, 24 התנגדו, וחברי כנסת מהליכוד נמנעו או נעדרו. חבר הכנסת היחיד מהליכוד שהצביע בעד היה יולי אדלשטיין, למרות עמדת ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בנוסף, אושרה ברוב של 32 תומכים מול 9 מתנגדים גם הצעת החוק של יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, המבקשת להחיל ריבונות על העיר מעלה אדומים.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע בעבר התנגדות לצעדים להחלת ריבונות ביהודה ושומרון. בחודש שעבר אמר בשיחה עם כתבים: "לא אאפשר לישראל לספח את יהודה ושומרון".