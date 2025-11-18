בצה"ל העבירו בתחילת השבוע לדרג המדיני מסמך מקצועי ובו אזהרות מפני ההסכמה האמריקנית למכירת מטוסי חמקן אמריקניים מסוג F-35 לסעודיה.

על פי דיווח ב-ynet במסמך הודגשה חשיבות שמירת העליונות האווירית של ישראל במזרח התיכון, שעלולה להיפגע משמעותית אם מדינות אחרות יחזיקו במטוס החמקן או במטוסים מתקדמים אחרים בשל היכולות יוצאות הדופן שלהן שמעניקות לישראל יתרון על מדינות האזור.

בצבא גם הבהירו כי אם אכן יימכרו מטוסים כאלה לסעודיה הרי שישראל חייבת להגביר את רכש המטוסים החדשים שלה באופן משמעותי ולדאוג לאספקה מהירה שלהם - מחשש שההזמנה הסעודית תתפוס את קווי הייצור ותעכב הגעה של מטוסים חדשים לישראל.

אמש הכריז נשיא ארה"ב כי יסכים למכור לסעודים מטוסי F-35 למרות הסתייגות ישראל מהמהלך. "הם בני ברית טובים, הם מעוניינים לרכוש מטוסים ואני אמכור להם", אמר טראמפ.

בישראל הביעו בעת האחרונה מספר פעמים בפני הממשל האמריקני התנגדות חריפה לאפשרות שארצות הברית תמכור לסעודיה מטוסי קרב מתקדמים.

השר לשעבר רון דרמר, שביקר לפני שבועיים בוושינגטון, הבהיר לבכירי הממשל כי בישראל חוששים שכירת המטוסים עלולה להוביל לזליגת מידע ביטחוני רגיש לרוסיה ולסין, בנות בריתה של סעודיה וכן לפגוע ביתרון האווירי האיכותי של ישראל במזרח התיכון, שנחשב מרכיב מרכזי בביטחון הלאומי ובהרתעת האזור.

סעודיה ביקשה מארצות הברית לרכוש 48 מטוסי חמקן והשאלה המרכזית היא כמה מטוסים בסופו של דבר יסכים טראמפ למכור למשטר בריאד.