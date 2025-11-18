ילדה כבת שמונה נהרגה אחר הצהריים (שלישי) כתוצאה מפגיעת אוטובוס בגבעת הראל. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותה.

חובש בכיר במד"א שאול מלכה סיפר: "כשהגענו למקום התאונה ידענו שמדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הולכת הרגל, ילדה כבת 8, נלכדה מתחת לאוטובוס.

התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא סימני חיים וסובלת מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום התאונה", סיכם.

ביום חמישי שעבר נדרס למוות הילד נטע הלוי ז"ל בן השבע בעת שרכב על אופניים במושב שדמות מחולה בבקעת הירדן. צוות מד"א ביצע בו החייאה ממושכת בסיומה נאלץ לקבוע את מותו.

מחקירת התאונה עלה כי הילד רכב עם אופניו על המדרכה בדרך להסעת התלמידים, נפל על הכביש ונהגת שעברה בדיוק במקום פגעה בו.