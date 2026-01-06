השופט עמית נשבר לע"מ

בית משפט השלום באשקלון הורה בצהריים (שלישי) על שחרורו למעצר בית בן 12 ימים של שוקה בן שושן, בן 44 תושב פלמחים, שהיה מעורב בתאונה הקטלנית שבה נהרג נשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע, השופט בני שגיא ז"ל.

התאונה התרחשה שלשום בכביש 6, סמוך לקיבוץ כפר מנחם. בן שושן נהג ברכב מסוג קרייזלר ג'יפ, וסטה מהנתיב השמאלי אל השול הימני, שם פגע בשגיא שרכב על אופנוע.

בחקירתו טען בן שושן כי סטה לשוליים בעקבות "נורת אזהרה" שדלקה ברכבו, וכן דיווח על "רעשים ורעידות" שהובילו אותו לחשוב שמדובר במצב חירום. עם זאת, הוא לא ציין באיזו נורה מדובר. סנגורו, עו"ד אסף אורון, טען כי "הירידה לשול נעשתה בשל מצב חירום. הוא מייסר את עצמו על התאונה".

החלטת בית המשפט לשחררו התקבלה בהסכמת הצדדים, לאחר שאתמול הוארך מעצרו ביום אחד. למרות השחרור, כל החשדות נגדו נותרו בעינם.

בן שושן חשוד בהמתה בקלות דעת, נהיגה תחת השפעת סמים, נהיגה בקלות ראש, סטייה מנתיב הנסיעה והתנהגות הגורמת נזק.

לבן שושן אין עבר פלילי, אך לחובתו שתי הרשעות תעבורה משנת 2022 - אחת מהן על סטייה מנתיב, בדומה לאחד מהחשדות הנוכחיים.

בדיקת שתן שבוצעה לו העלתה ממצאים ראשוניים המעידים על חשד לשימוש בקנאביס, אך בשלב זה אין בידי המשטרה הוכחה כי הנהג היה תחת השפעת סם בעת התאונה.

השופט בני שגיא, בן 54, הובא אתמול למנוחות בבית העלמין קריית שאול. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ספד לו: "בני היה כוח טבע של ממש. לא אגזים אם אומר כי הוא עשה קסמים בכל מקום שאליו הגיע. בני היה נשיא שניהל מתוך ראייה מערכתית ותפיסת צדק, והקפיד להוביל קודם כל באמצעות דוגמה אישית".