העיתונאי אמיר איבגי, איש גל"צ וערוץ 14 לשעבר, התייחס להודעת שר הביטחון על סגירת תחנת גלי צה"ל, ואמר כי ההחלטה הפתיעה אותו לחלוטין.

"‫קודם כל, הלם מוחלט מההודעה של שר הביטחון. גם אם היו איזה שהם סימנים מההודעה הראשונית שלו עוד קודם מעקמת הוועדה, שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. אז כמובן שההחלטה הזו לסגור את גלי צה"ל היא מאוד מאוד קשה".

איבגי מתח ביקורת חריפה על הרכב הוועדה שעסקה בהחלטה ואמר, "‫איפה האלוף בצבא שיהיה בתוך הוועדה הזו? איפה איש תקשורת, בעל שיעור קומה, מפקד גלי צה"ל שיהיה חבר בוועדה הזו? איפה כל הדברים האלה? איזו עבודה חפיפניקית?"

עוד השווה בין עבודת הוועדה הנוכחית לדוחות עבר: "‫קחו את הדוח של ועדת זמיר, איזה עומק, איזה אנשים ישבו שם, איזה מסקנות, איזה תהליכים - אל מול הדבר השולי הזה, באמת אין לי מילה אחרת שיאה תחת הוועדה הזו".

לדבריו, "לקחו את כל הדבר המבורך הזה שקורה בגלי צה"ל בשנתיים האחרונות, ובאבחה אחת מבקשים פשוט להפסיק אותו ולסגור את השידורים של התחנה".