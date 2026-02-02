הרכב שופטי בג"ץ, בראשות השופטת דפנה ברק-ארז ולצדה השופטים אלכס שטיין ויחיאל כשר, הוציא הבוקר (שני) צו על תנאי נגד סגירת גל"צ והורה לממשלה לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה על סגירת תחנת הרדיו הצבאית.

ההחלטה ניתנה במסגרת חמש עתירות שונות שהוגשו, בין היתר, על ידי התנועה לאיכות השלטון, מועצת העיתונות, ועד עובדי גלי צה"ל, ארגון העיתונאים והאקדמיה למען ישראל דמוקרטית.

הצו מתייחס להחלטת הממשלה לסגירת התחנה הצבאית. בית המשפט הבהיר כי על המדינה להגיש את תשובתה עד ל-15 במרץ, תוך התמקדות בתקינות הליך קבלת ההחלטה ובאופן הפעלת שיקול הדעת מצד הדרג הממשלתי.

שר התקשורת שלמה קרעי הגיב: "הממשלה קיבלה החלטה ברורה: גל"צ נסגרת. גם אם בג"צ קבע מועד להגשת תשובות לצו על תנאי לאחר התאריך הזה, אין בכך כדי להקפיא או לבטל החלטת ממשלה חוקית. לוח הזמנים שקובע בג"צ לא גובר על החוק ועל סמכות הממשלה למשול. החל מ־1.3, כל שידור של גל"צ יהיה שידור בניגוד לחוק ולהחלטת הממשלה. לכן, מעבר לכך שצריך להתייחס לצו בלתי חוקי ב'משיכת כתף' ולבצע את החלטות הממשלה כחוק".

עוד הוסיף כי "אם חלילה זה לא יבוצע מאיזו סיבה שהיא, אני קורא מכאן לשרי הממשלה ולחברי הכנסת: החל מה־1.3 לא מתראיינים בגל"צ. אם בג"צ בוחר לפרוע חוק וליטול לעצמו את סמכויות הרשות המבצעת, אנחנו נאבק על כך ונגן על שלטון החוק. לא על שלטון הפקידים, לא על שלטון השופטים, אלא על שלטון החוק ורצון העם".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "שוב בג"ץ מתערב בהחלטות ממשלה נבחרת ופועל כגוף פוליטי במקום כרשות שיפוטית. צו על תנאי נגד סגירת גלי צה"ל הוא עוד צעד במסלול המסוכן של רמיסת הכרעת הבוחר והפיכת בית המשפט לדיקטטורה משפטית. מדיניות ממשלה נקבעת בקלפי, לא באולמות בג"ץ".

בדיון שהתקיים בעליון בשבוע שעבר, עו"ד אורי הס, המייצג את התנועה לאיכות השלטון, אמר בפתח הדיון: "ההחלטה התקבלה ללא סמכות ובהליך לא תקין. נכון שיש אנומליה בקיום תחנת שידור בצבא. השאלה היא האם הממשלה מוסמכת לסגור אחרי 70 שנות שידור תחנה כזו? לא האם להקים כזו. יש פגיעות שנעשו כבר עכשיו בחופש הביטוי בישראל - התאגיד, ומינוי חברים חדשים למועצה".

השופט שטיין הקשה עליו וקבע "יש לשר הביטחון סמכות לסגור. לשיטתכם, אם יש נימוק רציונלי לסגור את גלי צה"ל אז אפשר לסגור אותה? הקושי שלי עם הטיעון של אדוני שאין שום אסמכתא בדין לטיעון של אדוני. איפה כתוב בכלל שצריך ועדה? אם הממשלה מחליטה לסגור את פלס"ר נח"ל כי זה לא נחוץ, מה הבעיה? יש להם סמכות".

לפי הצעת המחליטים הסופית, התחנה ההיסטורית שהפכה לחלק בלתי נפרד מהמורשת התרבותית בישראל, תרד מעל גלי האתר אחרי 75 שנה ושידוריה יופסקו עד ל-1 במרץ.

עו"ד אמיר בשה, המייצג את ארגון העיתונאיות והעיתונאים בישראל, אמר: "מעבר לחופש העיתונות והביטוי, מה שמונח לפניכם זה שורה של ליקויים בתחום המשפט המנהלי. שאלת הסמכות אם זה בחקיקה או לא - זה רק עניין אחד. התייחסות לשידור ציבורי היא אחרת אל מול תקשורת פרטית. מעמד גלי צה"ל כשידור ציבורי מוסדר, ההתייחסות לגלי צה"ל היא של גוף שיש לו חסינות יחסית. אי אפשר, לעמדתנו, להסתכל על שידור ציבורי כמו שמסתכלים על שידור פרטי".

השופט שטיין שב והקשה על העותרים: "התחושה שלי היא שלפי הטענה של גברתי אי אפשר אף פעם לסגור את התחנה, בית המשפט לא מנהל את הצבא".

"את לא מתכוונת לחופש הביטוי, את מדברת על חופש לקבל מידע מסוים. חופש הביטוי זה ביטוי וגישה למידע. אין שום דבר בחופש הביטוי שמחייב דרך מסוימת לביטוי, ודרך מסוימת לקבל גישה למידע. נניח שבעוד יומיים הרמטכ"ל ושר הביטחון הגיעו למסקנה, אחרי ששמעו את כולם, שצריך לסגור את התחנה. זה בסדר? לפי הטענה של גברתי אי אפשר אף פעם לסגור".