נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (רביעי) כי מועצת השלום שתפקח על ניהול רצועת עזה עד סוף שנת 2027 תכלול את ראשי המדינות המרכזיות בעולם. את הדברים אמר במהלך ארוחת ערב חגיגית שאירח בבית הלבן לכבוד יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן.

"אני מקווה, הוד מעלתך, שתהיה חלק מהמועצה", אמר טראמפ לבן סלמאן והוסיף: "כולם רוצים להיות במועצה, והיא תהפוך למועצה די גדולה, כי יהיו בה ראשי כל המדינות המרכזיות".

טראמפ הודה לבן סלמאן על חלקו בהשגת הפסקת האש בעזה בחודש שעבר, אך לא פירט. לדבריו, "למרות שזה נראה קצת מבולגן... [עזה] מתקרבת מאוד להיות מושלמת".

הנשיא התייחס גם להשבת החטופים כחלק מההסכם, אך טעה כשאמר שלחמאס נותרו שתי גופות של חללים חטופים להשיב, בעוד שהמספר הנכון הוא שלוש.

בהמשך הודה לתושבי עזה ואמר: "הם התחילו לחזור לבתיהם... יש להם הרבה יותר ביטחון ממה שהיה להם אי פעם".

טראמפ הודיע בנוסף כי אחד הסעיפים בהסכם הביטחוני עם ערב הסעודית קובע הכרה רשמית בממלכה כבעלת ברית מרכזית של ארצות הברית שאינה חברה בנאט"ו.

מוקדם יותר פרסם הבית הלבן הודעה רשמית המסמכת את פגישתם של טראמפ ויורש העצר הסעודי בבית הלבן, ובה נכתב כי השניים חתמו על שורת הסכמים מקיפים המחזקים את הקשר האסטרטגי בין המדינות, ונוגעים לחיזוק ההדדי של תחומי הכלכלה, הביטחון והטכנולוגיה.

בהודעה נכתב כי נחתם הסכם ההגנה האסטרטגי (SDA) שיעמיק את שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות ויחזק את ההרתעה האזורית. בנוסף נמסר כי ארה"ב אישרה חבילת נשק משמעותית, אשר כוללת אספקת מטוסי F35 לסעודיה בעתיד - ורכישת כ-300 טנקים אמריקניים על ידי הממלכה. עוד הוסכם כי סעודיה תשתתף במימון הוצאותיה הביטחוניות של ארה"ב - ותאפשר פעילות רחבה יותר של תעשיית הביטחון האמריקנית בשטחה.

הבית הלבן אמר עוד כי הצדדים השלימו משא ומתן להסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, שיניח בסיס לשותפות ארוכת טווח ולשילוב חברות אמריקניות בפרויקטים גרעיניים בסעודיה. בנוסף נחתמה מסגרת לשיתוף פעולה בתחום המינרלים החיוניים לייצור טכנולוגי, במטרה לחזק את שרשראות האספקה של ארה"ב. כמו כן, נחתם מזכר הבנות בתחום הבינה המלאכותית, אשר יעניק לסעודיה גישה למערכות אמריקניות מתקדמות - תוך הגנה על טכנולוגיות אמריקניות רגישות מפני השפעה זרה.

בבית הלבן ציינו כי סעודיה התחייבה להשקעות בהיקף של כמעט טריליון דולר בתשתיות, טכנולוגיה ותעשייה בארה"ב. שני הצדדים יעמיקו את שיתוף הפעולה הכלכלי במטרה להסיר חסמי סחר, להתאים סטנדרטים ולהרחיב את הייצוא האמריקני.

מוקדם יותר, במסיבת עיתונאים משותפת בבית הלבן, התייחס בן סלמאן לאפשרות לנורמליזציה עם ישראל, ואמר שסעודיה "רוצה להיות חלק מהסכמי אברהם אבל רוצה גם מסלול בטוח לעבר פתרון שתי המדינות". יורש העצר הוסיף שהוא רוצה שלום עבור ישראל והפלסטינים.

הנשיא טראמפ אף נשאל אם מטוסי ה-F35 שיסופקו לסעודיה הם אותם מטוסים שיש לישראל וכיצד יישמר היתרון הביטחוני של ישראל. הוא השיב: "כן, הם יהיו מטוסים דומים. זו בעלת ברית נהדרת - וישראל היא בעלת ברית נהדרת".