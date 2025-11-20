ישראל מגיבה לראשונה לעסקה הביטחונית שמתגבשת בין ארצות הברית לסעודיה, שבמסגרתה צפויה ריאד לרכוש מטוסי קרב מתקדמים מדגם F35.

דוברת ראש הממשלה לתקשורת הזרה, שוש בדרוסיאן, מסרה בתדרוך לכתבים כי על פי ההבנות ארוכות השנים בין וושינגטון לירושלים, כל עסקה מסוג זה מחייבת התחשבות ביתרון הצבאי של ישראל.

"לאורך שנים מתקיים בין ארצות הברית לישראל הבנה ברורה שלפיה ישראל שומרת על היתרון הצבאי האיכותי שלה", אמרה בדרוסיאן, והוסיפה: "זה היה נכון אתמול, זה נכון היום, וראש הממשלה נתניהו מאמין שזה יהיה נכון גם בעתיד".

התגובה הישראלית מגיעה שעות לאחר שבארצות הברית הבהירו כי מטוסי ה-F35 שיימכרו לסעודיה צפויים להיות בגרסה פחות מתקדמת מהגרסה שבה מצויד חיל האוויר הישראלי.

לדברי גורמים רשמיים בוושינגטון, הדבר נעשה בהתאם לחוק הפדרלי המחייב את שמירת היתרון הצבאי של ישראל במזרח התיכון.

עוד דווח כי לפני אישור העסקה, תידרש בחינה מעמיקה של ההשלכות על היתרון האיכותי של ישראל. מאחר וכל מכירה לסעודיה מחייבת את אישור הקונגרס האמריקני, גורמים בוושינגטון העריכו כי התמיכה הרחבה בישראל בגבעת הקפיטול עלולה להקשות על אישור המהלך.

למרות זאת, כדי לעקוף וטו נשיאותי יידרש רוב של שני שלישים בשני בתי הקונגרס - רף גבוה שממעטים להעריך כי יושג.