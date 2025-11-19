שורד השבי אלון אהל הגיע לראשונה לכיכר החטופים מטה משפחות החטופים

כחודש לאחר שחזר לביתו לאחר למעלה מ-700 ימי שבי בעזה, הגיע אלון אהל לכיכר החטופים בתל אביב.

במהלך הביקור במקום, ניגן אהל על הפסנתר שהוצב בכיכר את "שיר ללא שם" - שיר שכתב והלחין שלום חנוך וביצעה במקור יהודית רביץ. סביבו התכנסו עשרות אנשים, שליוו את הנגינה בשירה.

אהל שב לישראל ב-13 באוקטובר. במהלך הטיסה במסוק לבית החולים, רשם על לוח מחיק את מילות השיר: "כי שירי הוא משב הרוח, חלוני הפתוח, מעיין כוחי, צחוק ובכי, קץ ייסורי... אני בבית".

הוריו של אהל, עידית וקובי, שיתפו בעבר כי זה היה השיר שניגן בפסנתר בחדרו לפני שיצא למסיבה שממנה נחטף.

שורדי שבי נוספים סיפרו כי גם במנהרות בעזה, שר אהל את השיר - כדי להתעודד ולעודד אחרים.