המכון למדיניות העם היהודי (JPPI) פרסם היום (חמישי) את ממצאי מדד "קול העם היהודי" לחודש נובמבר 2025, המתמקד בהלכי הרוח בקרב יהודי ארה"ב - לנוכח התגברות גל האנטישמיות ובחירתו של זוהראן ממדאני לראשות עיריית ניו יורק.

מהממצאים עולה כי 99% מהנשאלים הביעו דאגה כלשהי מהאנטישמיות. 62% מהמשיבים מודאגים מהאנטישמיות הן משמאל והן מימין, 20% חוששים בעיקר מהשמאל, ו-17% רואים בימין את מקור הדאגה המרכזי.

56% מהמשתתפים הביעו תחושת "דאגה" בעקבות בחירתו של ממדאני, ו-67% סבורים כי כהונתו תפגע בביטחון יהודי ניו יורק. רק 6% מעריכים שבחירתו עשויה דווקא לחזק את תחושת הביטחון.

לפי נתוני JPPI, רוב יהודי ארה"ב מעריכים כי ראש העיר הנבחר בניו יורק הוא אנטי ישראלי ואנטישמי כאחד: 64% סבורים כך, בעוד 19% רואים בו אנטי ישראלי בלבד. מדובר בזינוק משמעותי לעומת מדדים קודמים.

המכון בדק גם את עמדות המשיבים בנוגע לקשר שבין אנטי ציונות לאנטישמיות: 72% מאמינים שאנטי ציונות היא גם אנטישמיות - לגמרי או בדרך כלל. 17% סבורים שזה נכון רק לפעמים, ו-11% בלבד רואים באנטי ציונות גישה נפרדת לחלוטין מאנטישמיות.

הנתונים מצביעים על פערים אידאולוגיים משמעותיים: בקרב יהודים "מאוד ליברלים" רק 44% רואים באנטי ציונות אנטישמיות, בעוד שבקרב "מאוד שמרנים" הנתון מזנק ל-92%.

למרות השיח הציבורי הסוער, רמת התמיכה בציונות נותרת גבוהה בקרב יהדות ארה"ב: 70% מגדירים עצמם ציוניים, ו-12% נוספים אומרים שאינם ציוניים אך תומכים ברעיון הציוני. רק 3% מגדירים עצמם אנטי ציונים.

התמיכה בציונות שונה גם לפי נטייה פוליטית: בקרב מצביעי טראמפ, 81% מגדירים עצמם ציוניים לעומת 64% בלבד בקרב מצביעי קמלה האריס.

במלאת 50 שנה להחלטת האו"ם מ-1975 שקבעה כי "הציונות היא גזענות", נשאלו משתתפי הסקר לדעתם בנושא: 59% טענו כי "אין בציונות שום דבר גזעני", 28% סבורים שהיא איננה גזענית אך "יש המפרשים אותה כך". 8% חושבים שיש בה יסודות גזעניים, ו־4% בלבד טענו כי "ציונות היא גזענות".

כאשר התבקשו להעריך מה סבור "האמריקאי הממוצע", רק 8% סברו שהוא רואה את הציונות כתנועה שאיננה גזענית כלל. 36% חושבים שהציונות בעיניו עלולה להתפרש כך, ו-14% מאמינים שהוא רואה בה גזענות ממש. עוד 22% סבורים שהאמריקאי הממוצע מזהה בה אלמנטים גזעניים.

על רקע השיח הציבורי והתחושות הקשות, הנתונים מעידים גם על זיקה למסורת היהודית: 82% מהמשיבים ציינו כי בכוונתם להדליק נרות חנוכה בכל שמונת הימים, ועוד 11% יעשו זאת באופן חלקי.